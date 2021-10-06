«الصحة - أبوظبي» تكرم 500 طبيب لحصولهم على الإقامة الذهبية

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة، كرمت دائرة الصحة-أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أكثر من 500 طبيب وذلك بعد حصولهم على الإقامة الذهبية في الإمارة، وذلك في خطوة تؤكد التزامهما بمواصلة تمكين المواهب العالمية لتحقيق تطلعاتهم بالعيش والإقامة في إمارة أبوظبي على المدى البعيد.

ونظمت دائرة الصحة-أبوظبي بهذه المناسبة حفلاً افتراضياً التقت فيه الإدارة العليا للدائرة، ممثلة بمعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة، بالأطباء الحاصلين على الإقامة الذهبية من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وبحضور حارب المهيري مستشار في مكتب أبوظبي للمقيمين.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد: يلعب قطاع الرعاية الصحية دوراً رئيسياً في رسم مستقبل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. فقد شاهدنا خلال العام الماضي مدى الأثر الذي تركه العاملون في الرعاية الصحية على حياة الناس، ودورهم في ترجمة توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة التي وضعت صحة ورفاه أفراد المجتمع على رأس أولوياتها. فقد قدموا أسمى معاني التضحية والالتزام والمسؤولية في مواجهة جائحة كوفيد-19 ليتمتع سكان الإمارة بالأمان والصحة والسلامة. واليوم، يحظى قطاع الرعاية الصحية في الإمارة بمكانة رائدة إقليمياً وعالمياً كأحد أفضل القطاعات الصحية وأكثرها تقدماً، ويبرهن على ذلك ما ناله من التقدير العالمي والتصنيفات والجوائز التي حصلت عليها الإمارة.

وقد تم انتقاء قائمة الحاصلين على الإقامة الذهبية، التي شملت أكثر من 500 طبيب، بعد عملية اختيار شاملة ومتكاملة تم خلالها ترشيح وتقييم كل طبيب على حدة، بناءً على مجموعة معايير تشمل المؤهلات والسمعة والأداء. وكجزء من الجهود المتواصلة لاستقطاب المواهب إلى إمارة أبوظبي، وللحفاظ على مستقبل الإمارة، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين عن نيتهما لتكريم المزيد من الأخصائيين العاملين في مجال الرعاية الصحية. فمن المقرر مكافأة مجموعات إضافية أخرى من الأطباء، وترشيحهم للحصول على الإقامات الذهبية.

ومن جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تم إطلاق مكتب أبوظبي للمقيمين لتمكين جميع أفراد مجتمعنا في الإمارة من عائلات ومبدعين ومهنيين ومستثمرين من العيش برفاهية، والاستمتاع بإقامة طويلة الأمد في الإمارة. ونحن نبذل كل ما بوسعنا لتقديم الدعم والخدمات للمقيمين من جميع أنحاء العالم كي تبقى أبوظبي موطناً لكل من يقيم فيها».

وأضاف قائلاً: «إن الهدف من هذه الشراكة التي تجمعنا مع دائرة الصحة-أبوظبي هو تحقيق هذه الأهداف، والمضي قدماً إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال مكافأة وتقدير الأطباء الملهمين الذين ساهموا في جعل الإمارة مكاناً آمناً للعيش والعمل والزيارة للجميع، وتوفير كافة الظروف الملائمة لينعموا بالاستقرار والراحة والأمان. كما نتطلع من خلال هذه المكافآت إلى فتح آفاق جديدة من الفرص للكثيرين، فيما نواصل سعينا إلى تحقيق المزيد من خلال التعاون مع كافة الجهات الحكومية».