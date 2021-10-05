«محمد بن راشد للفضاء»: استكشاف كوكب الزهرة قفزة تاريخية

دبي (الاتحاد)



قال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: لقد تملكنا الفخر العظيم مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة جديدة غير مسبوقة لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، لتكون الإمارات أول دولة عربية ورابع دولة عالمياً ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية. ويبين أن هذا المشروع الفضائي يعزز من مساهمة الإمارات في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية، مبيناً أنه من غير أدنى شك فإن مثل هذه الإنجازات المتلاحقة التي تأتي متواكبة مع احتفالنا المرتقب بخمسين عاماً على تأسيس الدولة، تؤكد أننا سائرون بنهج ثابت في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة لاستئناف المساهمة في الحضارة الإنسانية.

وأضاف أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الإعلان تعبّر عن طموح شعب الإمارات الذي لا يقف عند حد حين قال: «مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء لا تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة.. واستكشافاتنا لن تتوقف.. وطموحات شبابنا ليس لها سقف».

وتابع: ولطالما كان استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة هو بالمقام الأول استثمار إنساني يهدف للارتقاء بكوادرنا المحلية في المجالات كافة، واليوم، ومن خلال الرعاية المستمرة لقيادتنا الرشيدة أصبحنا قادرين على مواجهة أصعب التحديات مع مواصلتنا لمسيرة النمو والتطور، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن كوادرنا ومواهبنا المواطنة ومؤسساتنا الأكاديمية والبحثية التي حققت إنجازات نوعية في قطاع الفضاء قادرة على تولي مهمة المشروع الفضائي الجديد بكفاءة وجاهزية كاملة. وأكد المنصوري أنه تماشياً مع التوجيهات الرشيدة، سنواصل في مركز محمد بن راشد للفضاء استراتيجيتنا الرامية إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، ويعمل على دعم وحماية المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، ويسهم في تنويع اقتصاد الدولة ونموها، ويعزز الكفاءات الوطنية المتخصصة، ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.

بدوره، قال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مهمة جديدة غير مسبوقة لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، ولكل عربي يؤمن بأننا نتمثل إرثنا الحضاري والثقافي والعلمي على أفضل وجه ممكن. وأضاف: ستسهم المهمة الجديدة في تطوير تقنيات متقدمة وابتكارات تكنولوجية لم تعرفها البشرية من قبل في مختلف قطاعات وتخصصات وعلوم الفضاء. ونحن نعي قدر المسؤولية المترتبة علينا في هذا الصدد للمساهمة بشكل فعال في تحقيق هذه القفزة العلمية التاريخية للمعرفة الإنسانية، مبيناً أن إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء لم تأتِ من فراغ، فهي نتاج استراتيجية واضحة نسير عليها.

وقال الشيباني: لقد شهد عام الخمسين إنجازات كبيرة للدولة في قطاع الفضاء، ففي بدايته وصل مسبار الأمل إلى المريخ، وفي منتصفه أعلنّا رواد الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذين من بينهم أول رائدة فضاء عربية، وها نحن اليوم نقدم للعالم محطة إضافية في مسيرة الإنجاز.