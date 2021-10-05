سهيل المزروعي: مشروع استكشاف كوكب الزهرة خطوة متقدمة تعزز مكانة الامارات عالميا

دبي (وام)

أشاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بإطلاق دولة الإمارات مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات- المشروع الوطني الرائد الذي يحمل رسائل فخر وأمل للعالم أجمع.

وأكد معاليه - في تصريح له اليوم بهذه المناسبة - أن المشروع يعد خطوة متقدمة نحو تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال الفضاء والعلوم المرتبطة به وشدد على مضي الإمارات قدما نحو تحدي الظروف الطارئة التي يعيشها العالم وتحويلها إلى فرص حقيقية لصناعة المستقبل وذلك بفضل ما تمتلكه قيادتنا الرشيدة من رؤية واضحة نحو تهيئة الخمسين عاماً المقبلة لمزيد من الإنجازات النوعية. ولفت معاليه إلى أن المشروع يجسد ثقافة اللامستحيل المتأصلة في الدولة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 والتي أثمرت العديد من الإنجازات التنموية للوطن والمواطن ومنها مشروع «مسبار الأمل» واستكشاف الكوكب الأحمر «المريخ» بكفاءات وطنية شابة لا تعرف حدوداً لطموحها وشغفها،مشيراً إلى أن مشروع استكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات يعتبر قفزة نوعية لمواصلة تحقيق رؤية المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بالوصول إلى الفضاء.

وقال معالي المزروعي الذي هنأ القيادة الرشيدة بهذه المناسبة إن هذا الإطلاق يتواكب مع قرب احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي وهو الإنجاز الذي سيكون له أثر إيجابي وصدى عالمي في تعزيز مكانتها في مجال استكشاف الفضاء وعلومه ومواصلة مسيرة الإنجازات التي لا تتوقف.