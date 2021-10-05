فاروق الباز: الإمارات تقود العرب

آمنة الكتبي (دبي)

قال العالم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز بحوث الفضاء في جامعة بوسطن الأميركية: إن دولة الإمارات تقود المهمات الفضائية العربية، مشيراً إلى أن الإعلان عن مهمة فضائية جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات يؤكد أن الإمارات أثبتت قدرة العرب على منافسة الدول المتقدمة. وقال: «إن كوكب الزهرة هو الأقرب إلى كوكب الأرض ويحتوي على غلاف جوي وتعد عملية اكتشافه أمر مهم للغاية لمعرفة ودراسة متغيرات كوكب الأرض»، مؤكداً أن دراسة كوكب الزهرة وحزام الكويكبات يساعد على فهم المجموعة الشمسية ومنها كوكب الأرض.

وأضاف الدكتور فاروق الباز: ويعد كوكب الزهرة ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث المسافة بينه وبين الشمس، ويبعد الزهرة عن الشمس نحو 108 ملايين كيلومتر، ومداره حول الشمس ليس دائريًا تمامًا، وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ، شبيه بكوكب الأرض من حيث الحجم والتركيب.

وأكد أن هذه المشروع يعد مهما للغاية في مخطط استكشاف الكوكب واستخدامه مستقبلاً، وهو ما يفيد البشرية بصورة كاملة، موضحاً أن دراسة كوكب الزهرة وحزام الكويكبات خطوة واسعة تدل دلالة قاطعة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً في جمع العلم والمعرفة عن الكون الذي يحيط بنا.

وأوضح الباز أن الإمارات خلال مسيرتها لتطوير قطاع الفضاء عملت على تأهيل كوادر وطنية وفق أرقى المهارات والخبرات العالمية، من أجل العمل في هذا القطاع بكفاءة عالية، وكعادتها تقود نهضة جديدة في عالمنا العربي علمياً وتكنولوجياً، فيما يقوم على ذلك الشباب الإماراتي المتميز بقدراته الكبيرة، حيث أثبتها نجاح المشروعات السابقة التي عمل عليها في قطاع الفضاء.