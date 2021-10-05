كليات التقنية: نتطلع لمستقبل مزدهر

أبوظبي (وام)

قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا إن دولة الإمارات تنطلق في الخمسين عاماً الجديدة بكل قوة، مؤكدة للعالم جاهزيتها لمستقبل ركيزته العلم والمعرفة والتطلع نحو تعزيز دورها في التطوير والبحث بما يجعلها دولة مساهمة في بناء المعرفة لخدمة البشرية.

وأضاف الشامسي: إن الإعلان عن مهمة جديدة في مجال الفضاء لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية يعد مساهمة جديدة للدولة في مجال أبحاث الفضاء، بعد نجاحها في إطلاقها مسبار الأمل وجهودها لاستكشاف كوكب المريخ مستندة في ذلك على ثقتها بقدرات أبنائها وامتداد حضارتنا العربية ونهضتها العلمية والإنسانية. وأكد أن هذا التحرك الكبير للدولة في مجال الفضاء يمثل حافزاً كبيراً للشباب لدخول قطاع الفضاء بما يحمله من مستقبل واعد لهم ولبلادهم وللعالم.