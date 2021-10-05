«خليفة للابتكار» ينظم «اصنع أثراً لحياة أفضل»

خلفان النقبي (أبوظبي)

نظم مركز خليفة للابتكار، أمس، فعالية اليوم المفتوح للابتكار في جامعة خليفة بأبوظبي، تحت عنوان «اصنع أثراً لحياة أفضل»، وتضم الفعالية الطلبة والباحثين للتفاعل مع المتخصصين العاملين في مجالات الابتكار والملكية الفكرية والاطلاع على طرق حماية الاختراعات، وقضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتطبيقات التكنولوجيا، وإنشاء الشركات التكنولوجية الناشئة، حيث إن مبادرة الشراكة الاستراتيجية بين كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس التوازن الاقتصادي وشركة مبادلة للاستثمار وصندوق الوطن. وأكد الدكتور سعيد الخزرجي، أستاذ مشارك في جامعة خليفة، هنالك برامج عدة تساعد المبتكرين والمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة في إيصال أفكارهم إلى السوق حتى يعود النفع على المجتمع، كما أن المركز تم تجهيزه بأمور عدة تناسب وتجاري متطلبات الطالب حتى يبدع ويبتكر، حيث إن الهدف من المركز هو ترجمة الأبحاث العلمية الموجودة في جامعة خليفة والأبحاث الموجودة في محيط أبوظبي إلى الاقتصاد، حتى تكون عنصراً فعالاً في إبراز الاقتصاد والإنتاج المحلي في دولة الإمارات.

وأوضح الدكتور حمد كركي، أستاذ مشارك في جامعة خليفة، في قسم الهندسة الميكانيكية، أن مشروعه عبارة عن روبوت ذي تحكم ذاتي، يكشف ويفحص الأنابيب الموجودة تحت الأرض، ويعطي تقريراً حول حالة الأنبوب للشخص المختص في حال وجود أي مشاكل في الأنابيب، حتى يتم تدارك الوضع من صيانة أو تبديل أنبوب أو غيرها من الأمور قبل حدوثه. وأضاف كركي، أن مركز خليفة للابتكار قدم لنا فرصة للتعمق والتواصل في عالم الصناعة حتى نتعلم وندرك كيفية تفعيل هذه التكنولوجيا لتعود بالنفع على قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشار الدكتور عبدالله محمد الشمري، خريج معهد MIT ومصدر، إلى أن مشروعه «رست يو» يختص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يوفر لها موقعاً إلكترونياً خاصاً وبرنامجاً للهواتف المتنقلة وطرق الدفع الإلكترونية، ويمكّنها من البيع عن طريق «الأونلاين» ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الـ«إنستغرام». وأضاف الشمري، أنه تمت ملاحظة أن جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة محتاجة لدعم حتى توجد على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تم توفير جميع هذه الخصائص بأسعار مميزة جداً، وذلك لدعم مسيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.