إطلاق اسم المعلم محمد الساكت على قاعة الابتكار في جناح الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أعلن إكسبو 2020 دبي عن إطلاق اسم المعلم محمد الساكت الفلاسي، أحد رواد الحركة التعليمية في دولة الإمارات، على قاعة الابتكار في تيرا - جناح الاستدامة حين يتحول إلى مركز للعلوم في دستركت 2020، مدينة المستقبل التي سترث الموقع الهائل المقام على مساحة 4.38 كيلومتر مربع. وجاء الإعلان احتفالاً باليوم العالمي للمعلمين، الذي يحتفي فيه العالم في الخامس من أكتوبر كل عام بالدور المهم لهذه الفئة في بناء الأمم وترسيخ القيم. ووقع الاختيار على الأستاذ محمد الساكت الفلاسي باعتباره أحد أعلام الحركة التعليمية في دولة الإمارات، وأحد أوائل المعلمين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت علياء آل علي، نائب رئيس برنامج المدارس في إكسبو 2020 دبي: «إكسبو 2020 دبي منارة لتواصل العقول وصنع المستقبل، من خلال موضوعاته الثلاثة: الاستدامة والتنقل والفرص. ويمثل الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين استمراراً للاهتمام الكبير الذي يوليه الحدث الدولي بقطاع التعليم منذ سنوات، من خلال مبادرات تعليمية، تهدف لإلهام الجيل القادم وتمكينه من الاستكشاف والإبداع والتعلم في بيئة ممتعة وغامرة».

وأضافت: «نسعى لأن يكون دورنا مكملاً للدور الرائد الذي لعبه أساتذة ملهمون مثل الأستاذ محمد الساكت الفلاسي ومن أتوا بعده في إلهام أجيال المستقبل وتمكينها للاستعداد للتطور الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي».

ويعد الأستاذ محمد الساكت الفلاسي الذي يبلغ من العمر الآن 86 عاماً أحد المعلمين الرواد في مدرسة الأحمدية.. أول مدرسة شبه نظامية في دبي.

وحظي الأستاذ محمد قبل سنوات بتكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي وصفه بالفاضل، وقدم التقدير والإجلال له ولكل من كان له دور في تعليمه.

وقال علي محمد الساكت الفلاسي، نجل المعلم الرائد، إن تكريم أبيه بإطلاق اسمه على قاعة الابتكار في مركز العلوم في مرحلة ما بعد إكسبو أمر يبعث على الفخر، ويمثل امتداداً للاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لهذا القطاع، خاصة للرواد الأوائل الذين أخذوا على عواتقهم مسؤولية تعليم مجموعة كبيرة من أبناء الوطن أصبح لهم شأن اجتماعي واقتصادي وأكاديمي وثقافي في مجتمع الإمارات الحديث.

وأضاف: «تكريم المعلم ليس غريباً على دولة الإمارات التي حققت قفزات كبيرة في قطاع التعليم في العقود الأخيرة. وللتكريم هذه المرة مذاق خاص كونه يأتي من إكسبو 2020 دبي، الحدث الذي نفخر جميعاً بإقامته في دولة الإمارات كأول بلد عربي يستضيف هذا الحدث الدولي الضخم».

وتابع «لطالما تحدث الوالد عن السنوات التي درّس فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولطالما ذكر ما رآه فيه مبكراً من خصال مميزة جعلته يتوقع أن يصبح قائداً ذا شأن كبير في المستقبل».

وأطلق إكسبو 2020 برنامج إكسبو للمدارس ليكون عاملاً لإلهام الأجيال الشابة من خلال الانخراط في العمل مع المدارس والمعلمين في أنحاء دولة الإمارات. رافقت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، طلبة المدارس في أولى رحلات المدارس الحكومية إلى إكسبو 2020.