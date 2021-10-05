أكاديمية شرطة دبي تهنئ المعلمين

دبي (الاتحاد)

هنأت أكاديمية شرطة دبي، المعلمين بيومهم العالمي، الذي يصادف الخامس من أكتوبر في كل عام، وذلك خلال الملتقى الافتراضي، الذي نظمته الأكاديمية احتفاء بيوم المعلم.

وأعرب اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، عن خالص شكره وتقديره لمؤسسي هذا الصرح العلمي المميز، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والمتابعة المباشرة لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والشكر موصول للكادر الإداري الذي لم يتأخر يوماً في تقديم التسهيلات كافة التي تخدم العملية التعليمية.

وأضاف: على الرغم من أن كلمات الشكر وإن كانت جميلة، إلا أنها لا تعبر إلا بالشيء البسيط عن مشاعر الود والاحترام التي نكنها لكل معلم، وجميل المعلمين لا يُكافأ، فهنيئاً لكل من يعمل في هذه المهنة المقدسة، ويحمل رسالة العلم العظيمة.

وأكد اللواء السويدي، أن الجميع يؤمن بأهمية دور المعلم ومكانته في المجتمع، في تربية الأبناء وتأهيلهم للمستقبل، فالمعلم ركيزة رئيسية في صياغة ملامح الغد، واليوم يستحق أن يقف له الجميع احتراماً وتقديراً لجهوده. وأضاف «إن أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وبحمد الله، يستشعرون حجم المسؤولية، فيبدعون في تعليمهم، ويخرجون عن نطاق نمط التعليم التقليدي، إلى آفاق أرحب من التميز والإلهام للطلبة، فشكراً للجميع، وما هذا اليوم إلا تذكير بيوم المعلم، لكننا في أكاديمية شرطة دبي، نقدم الشكر لكم في كل أيامكم، على ما تقدموه وستقدموه في المستقبل، ولا ننسى إخواننا من أعضاء هيئة التدريس الذين انتهت مدة إعارتهم بالأكاديمية، كذلك الذين توفاهم الله».

