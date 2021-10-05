محمد بن زايد: المعلمون يحملون أنبل رسالة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المعلمين في يوم المعلم العالمي. وقال سموه عبر «تويتر»: «تحية تقدير إلى معلمينا وكل من تلقينا العلم على أيديهم.. يحملون أنبل رسالة، ويضيئون بالعلم والمعرفة طريقنا نحو المستقبل.. فلهم وللمعلمين في العالم الشكر بمناسبة يومهم العالمي». واحتفت دولة الإمارات، أمس، بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر.

وقالت معالي جميلة المهيري وزيرة التعليم العام: «لكل طالب وطالبة حكاية لن تغادر ذاكرتهم مع معلميهم ومعلماتهم، ستظل حاضرة ترشدهم في مختلف مراحل تقدمهم، تتواضع كل الإنجازات أمام معلم غرس بذرة العلم وحصد ثمارها الوطن. كل التهاني لمعلمينا ومعلماتنا بيومهم».