محمد بن سعود: المعلم مربي الأجيال صانع العقول

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تحتفي بـ «اليوم العالمي للمعلم» الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام ومعها دول العالم إنما تحتفي بمربي الأجيال وصانع العقول الذي تتخرج على يديه فلذات الأكباد ليسهموا في بناء الوطن كل في ميدانه. وقال سموه في كلمة له اليوم بهذه المناسبة: «إننا نقف في هذا اليوم احتراماً وتبجيلاً، وفخراً بالمعلم ورسالته السامية التي تركز على صناعة الأجيال وبناء الكفاءات ومحو ظلمات الجهل وبث أنوار العلم والمعرفة ومن ثم الأمل في دروب الوطن ومدنه». وأضاف أن القيادة الرشيدة لهذا الوطن المعطاء دعمت المعلمين منذ قيام دولة الاتحاد إيماناً منها وتقديراً لرسالتهم السامية ومهمتهم العظيمة وليقينها بأنه إذا كانت الغاية بناء الأوطان فعلينا توفير بيئة مواتية محفزة للمعلمين، وهو ما يتجلى واضحاً في أركان مدارسنا في ربوع الوطن. وقال سموه في ختام كلمته: «إننا في هذه المناسبة العظيمة نقف جميعاً تقديراً للمعلم باني صناع الوطن.. أمل الأمة وركائز مستقبلها ونوجه رسالة تقدير وفخر واعتزاز للمعلمين في جميع أنحاء وطننا الغالي».