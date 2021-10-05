جيهان نصر: المُعلم أساس بناء الأوطان

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جيهان نصر، مؤسس ومدير عام مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة، أن المُعلم أساس بناء الأوطان وهو باني الأجيال تقع عليه مسؤولية كبيرة لا يدخر جهداً في سبيل القيام بها على أكمل وجه.

وأشارت إلى أن المعلم لا يقوم بالتدريس وتعليم القراءة والكتابة فقط، بل يوجه ويبني في نفوس الأجيال القيم والعادات التي من شأنها أن ترسخ لديهم قيماً مجتمعيه وحياتيه كبيرة.

ولفتت جيهان نصر إلى أن الجهد الكبير الذي بذله المعلم أثناء تفشي الوباء وتحول التعليم الواقعي لتعليم عن بُعد، يعتبر محط تقدير وامتنان، حيث ارتقى المعلمون إلى مستوى عالٍ من الاحترافية والتحدي لضمان استمرار تلقي التلاميذ التعليم من دون عوائق بعد أن أصبحت الفصول الدراسية خالية تماماً من التلاميذ، لافتةً إلى أن المعلمين وعلى مدار عام ونصف العام تعرضوا لضغط هائل في أنموذج التعليم عن بُعد، والآن مع العودة للتعليم الواقعي فإنهم ينفذون الإجراءات الاحترازية كما يجب أن تكون في سبيل الحفاظ على سلامة الجميع.