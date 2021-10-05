حصة بوحميد: معلّمو أصحاب الهمم فخر وعطاء

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أهمية الجهد والدور الذي يؤديه المعلمون والمعلمات في مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة، باعتبارهم سفراء الوزارة إلى المجتمع، مشيرة معاليها إلى أن رضا وسعادة أولياء الأمور عما يقدمه المعلمون من تعليم وتأهيل وتمكين نوعي للطلبة من أصحاب الهمم هي شهادة تميز للمعلمين وللوزارة التي تحرص على تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المتعاملين سواء في مراكز سعادة المتعاملين ومراكز التنمية الاجتماعية أو على مستوى مراكز أصحاب الهمم في الدولة.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي نظمته وزارة تنمية المجتمع عن بُعد، بمناسبة «يوم المعلم» الذي يصادف الخامس من أكتوبر كل عام، بحضور عددٍ من مسؤولي الوزارة والمعلمين والاختصاصيين والعاملين في مراكز أصحاب الهمم، وذلك في إطار الاحتفاء بجهود وإنجازات معلمي ومعلمات أصحاب الهمم في المراكز التابعة للوزارة على مستوى الدولة، وتقدير دورهم الداعم لأصحاب الهمم، لا سيما خلال الفترة الماضية من التعليم والتأهيل عن بعد.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن كل فعل وجهد يقوم به المعلمون من أجل تعليم وتأهيل أبنائنا الطلبة أصحاب الهمم، وزنه ثقيل في ميزان تميز وزارتنا. وكل إنجاز يجسدونه هو استكمال لحلقة تتسع من الإنجازات والتميز والتفوق. وكل نجاح يحققونه هو نجاح لنا ولأبنائنا الطلبة. وأضافت معاليها: نقدّر جهود المعلمين المثمرة، وندرك حرصهم على تحقيق أفضل النتائج للطلاب والطالبات، وقد كانوا رغم كل الظروف التي مرّت، شعلة من الإرادة والإخلاص والإصرار على فعل الكثير.

وتابعت: لقد عملتم عن بُعد، وعن قرب، وعن كثب، وكانت بصماتكم واضحة في كل ما تحقق لأبنائنا الطلبة سواء في التعليم أو التأهيل، أو حتى في جهود التشغيل والإنتاج في «مشاغل» عن بُعد وفي الميدان.

262 موظفاً

قدّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الشكر والتقدير لــ 262 موظفاً في الهيئات الإدارية والتدريسية، كما رحبت بالمعلمين والمعلمات الجدد، على مستوى 8 مراكز لأصحاب الهمم تابعة للوزارة في دبي، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، ودبا الفجيرة، إضافة إلى مركز التدخل المبكر بدبي، ومركز التدخل المبكر بالفجيرة، والتي تُقدّم خدمات تعليمية وتأهيلية لــ 766 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، وتوفر مبادرات لتعزيز الدمج والتمكين وتحفيز العمل والإنتاجية للطلبة من هذه الفئة، مشيرة معاليها إلى أهمية دور أولياء الأمور وجهودهم المساندة خلال الفترة الماضية، الذين تكاتفوا معاً لرواية قصة نجاح أبنائنا أصحاب الهمم.