شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للمعلم

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي الكادر الإداري والمدرسين في مدرسة خليفة بن زايد «للتعليم الثانوي» في أبوظبي، وعدداً من المحاضرين في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والهيئة التدريسية في كليات التقنية العليا، ومن بينهم مدرسو برنامج سوق العمل بالمؤسسات العقابية والإصلاحية والهيئة التدريسية في أكاديمية ربدان بأبوظبي، بالتنسيق مع دورية السعادة، وذلك احتفالاً بيوم المعلم العالمي والذي يصادف الخامس من أكتوبر سنوياً.

ونفذت الفعاليات الاحتفالية بيوم المعلم العالمي كل من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع، وإدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية وقسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة، بالتعاون مع مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي.