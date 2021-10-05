«الإحسان الخيرية» تكرم المعلمين

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية أن رسالة المعلمين السامية ومكانتهم الراسخة في وجدان المجتمع، أسهمت في تعليم وتربية الأجيال من أجل تحقيق خدمة الوطن ورفع رايته في مختلف المحافل المحلية والعالمية، مشيراً إلى مسيرتهم المهنية في صناعة المستقبل وبناء جسر متين من المعرفة لتهيئة وإعداد أجيال محصنة بالعلم لاستدامة التنمية والتطوير، جاء ذلك خلال تكريم جمعية الإحسان الخيرية عدداً من معلمي الرعيل الأول من المعلمين المسجلين لدى الجمعية، ضمن احتفاليتها بيوم «المعلم»، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بحضور المدير التنفيذي للجمعية وعدد من الموظفين بمقر الجمعية الرئيسي.