حميد النعيمي يطلع على نتائج مؤشر «جاذبية عجمان»

عجمان (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على أهم نتائج دراسة مؤشر جاذبية عجمان والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، وتقرير الزواج والطلاق، واللذين أعدهما مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

وعبر صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره بالنجاحات المتواصلة والمستوى الرفيع للعناية بالمجتمع الذي تحققه الإمارة.

وتعد دراسة مؤشر جاذبية عجمان والتي تتم بشكل سنوي مؤشراً مركباً يقيس مدى جاذبية الإمارة من خلال قياس ستة مؤشرات رئيسة في القطاعات الحيوية التالية: التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة والاتصالات والبنية التحتية والمواصلات. وسيكون المؤشر أحد الأدوات الداعمة لعملية التخطيط وتخصيص الموارد وقياس الأداء وتقييم السياسات والبرامج بما يساهم في تحسين جودة الحياة. وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة ودقيقة تدعم متخذي القرار المعنيين في تحديد المجالات ذات الأولوية للتحسين من منظور المجتمع وتركيز كل الجهود نحو الارتقاء بالخدمات في الإمارة.

واستعرض الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية، تفاصيل الدراسة والتي تم إعدادها وصياغتها وفق أسلوب علمي لقياس مؤشر جاذبية عجمان من خلال قياس رضا الجمهور عن القطاعات الحيوية الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأظهرت الدراسة ارتفاع مؤشر الجاذبية لعام 2020، حيث حقق نسبة وقدرها 91.9% مقارنة بنسبة 83.8% في عام 2018 وحقق نسبة 5. 83% عام 2018 في كافة القطاعات الحياتية التي تهم سعادة أبناء الإمارة والقاطنين فيها وتلبية احتياجاتهم.

وفي قطاع التعليم ارتفع مؤشر الرضا عام 2020 إلى ما نسبته 93% مقارنة بعام 2019، حيث كانت النسبة 4. 87 في المائة وفي قطاع الصحة ارتفعت النسبة إلى 94.3% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وكانت 8. 88%. أما في قطاع الخدمات العامة فارتفع المؤشر إلى ما نسبته 2. 92% عام 2020 مقارنة بعام 2019 فكانت النسبة 85.2%.

وفي قطاع الاتصالات فقد ارتفعت النسبة عام 2020 إلى 86.6% مقارنة بعام 2019 والتي كانت النسبة 75.2%.. وبالنسبة لقطاع البنية التحتية ارتفع مؤشر رضا المتعاملين إلى ما نسبته 3. 90 عام 2020 مقارنة بعام 2019 والتي كانت بنسبة 76.1%.

وفي قطاع المواصلات ارتفع المؤشر إلى 8. 94% عام 2020 مقارنة بنسبة 90.9% خلال 2019. أوضحت الدراسة أن معدل الشعور بالأمان في إمارة عجمان بلغ 4. 98%. واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي العهد، إلى جانب دراسة مؤشر جاذبية إمارة عجمان، على تقرير الزواج والطلاق للنصف الأول من عام 2021، حيث أوضح التقرير ارتفاع أعداد عقود الزواج.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: إن المؤشر يشكل خط الأساس المرجعي للتعرف على احتياجات المجتمع. وشدد سموه على ضرورة تعزيز وعي الجهات الحكومية في تصميم الدراسات واستطلاعات الرأي وزيادة عدد المنشورات المصممة بمعايير علمية عالمية.