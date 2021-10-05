حميد النعيمي يستقبل عبدالله بن مهير الكتبي

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الاعلى للاتحاد باستراحة سموه في منطقة الحليو. واطلع صاحب السمو حاكم عجمان من معالي الوزير الكتبي على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاتحادية والوطنية ومسيرة الدولة التنموية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان معالي عبدالله بن مهير الكتبي على ثقة القيادة وتوليه وزارة شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وتطرق اللقاء إلى البرامج والمبادرات المختلفة التي تتبناها الدولة والتي من شأنها تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية، وتوفر الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات على كافة الصعد.