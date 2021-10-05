«تنفيذي الشارقة» يثمن التفاعل مع الحالة المدارية «شاهين»

الشارقة (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بتكاتف جهود كافة فرق العمل لدى الجهات الحكومية في التأهب والاستعداد لمواجهة الأزمات، والتي ظهرت جلياً خلال الحالة المدارية «شاهين»، حيث أثبتت فرق العمل الحرفية العالية والخطط الاستباقية في التعامل مع الأزمات للحفاظ على كافة الأرواح وتقليل الأضرار المحتملة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورفع سمو ولي عهد الشارقة وبمناسبة يوم المعلم أسمى معاني الشكر والتقدير لكافة المعلمين لدورهم الكبير والأساسي في بناء المجتمعات من خلال تعليم الأجيال وتخريج أفواج من المثقفين والمتخصصين في كافة المجالات.

كما أثنى سموه على دور كافة العاملين في المنظومة التعليمية من معلمين وإداريين ومساعدين، مشيداً بجهودهم في التعامل مع جائحة «كوفيد - 19» والتحول السريع للدراسة عن بُعد والتكيف مع كافة حالاتها.

وناقش المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بتطوير العمل الحكومي، ورفد الإمارة بأفضل الخدمات والمرافق الحيوية، ورفع مستوى العيش الكريم للقاطنين على أرض الشارقة. وضمن التطوير المستمر لقطاعات البنى التحتية وتزامناً مع التنمية الشاملة في إمارة الشارقة، اعتمد المجلس مشروع التحكم المروري الذكي والذي يهدف إلى تطوير منظومة الإشارة الضوئية في الإمارة باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة العالمية في مجال الحركة المرورية.

وسيسهم التحكم المروري الذكي في تحسين وقت الرحلة، وتسهيل تدفق حركة المرور من خلال التحقق من الاختناقات المرورية وتحديدها، وإعطاء الأولوية المرورية، وتقليل زمن الانتظار بنسبة تصل إلى20‎ %‎.

كما سيوفر المشروع الجديد انسيابية أكبر في الحركة، وزيادة في مستويات السلامة المرورية وتقليل حوادث الاصطدام، والحد من التلوث من خلال تقليل نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن توقف المركبات، ووضع إجراءات أسرع في عمليات الصيانة الوقائية للإشارات الضوئية.

واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الثاني لعام 2021م، المقدم من دائرة المالية المركزية، لمتابعة أداء الموازنة العامة والعمل على تطويرها وتحسين جوانبها ومخرجاتها.

وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الإيرادات والمصروفات للربع الثاني لعام 2021 للجهات الحكومية والهيئات المستقلة في الإمارة، كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

واعتمد المجلس قائمة المرشحين للدفعة السادسة من الدبلوم المهني لحماية الطفل، والذي يأتي بالتعاون بين دائرة الخدمات الاجتماعية وجامعة الشارقة بهدف إثراء معارف المنتسبين من موظفي حكومة الشارقة بالمفاهيم الأساسية والحديثة للعمل في المجالات المعنية بالحماية المجتمعية على وجه العموم وحماية الطفل على وجه الخصوص.

ويسهم برنامج الدبلوم المهني في تطوير مهارات الخريجين العاملين في ميادين حماية الطفل، والاستفادة من مخرجات البرنامج للتعامل مع الظواهر والحالات الاجتماعية الحديثة.