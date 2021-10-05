الإمارات تحضر اجتماع «التعاون» لنواب العموم والمدعين العامين

أبوظبي (وام)

شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدّعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعضاء النيابة العامة وقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام.

وتم خلال الاجتماع عرض تجارب الدول الأعضاء، حيث عرضت النيابة العامة للدولة ممثلة بعبدالله علي البلوشي رئيس نيابة بنيابة عجمان الكلية، تجربتها في تطبيق الخدمة المجتمعية والتي تعد تجربة مميزة في هذا الإطار مقننة ومنظمة طبقاً لتشريعات الدولة.

وتم اعتماد مقترح النيابة العامة «التفتيش الذكي» بشأن اللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار دراسة مقترح النيابة العامة للدولة بشأن مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم تقنية المعلومات الحديثة.

كما تقدمت النيابة العامة للمملكة العربية السعودية بمقترح لإعداد مشروع قانون استرشادي لتجريم السلوكيات المناهضة للبيئة، وعرضت النيابة العامة لدولة الكويت مقترح إعداد إحصائيات سنوية للجهود والتعاون بشأن قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واطلع المجتمعون كذلك على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد يوم 20 سبتمبر 2020. وعلى هامش الاجتماع، منح النواب العموم والمدعون العامون لدول مجلس التعاون الخليجي المحامي لنيابة الفجيرة الكلية سعيد خلفان الذباحي جائزة حامد العثمان عن الأداء المتميز.