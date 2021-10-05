غداً.. افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث بـ«استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. يفتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، غداً أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري للإمارة، وذلك بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 2021 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.. ووفق المرسوم الأميري، يُدعى المجلس الاستشاري للإمارة للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر يوم السابع من أكتوبر لعام 2021م.

ويأتي افتتاح أعمال الدورة الثالثة بعد أن أنجز المجلس الاستشاري للإمارة خلال دور الانعقاد الثاني والتي بدأت من أكتوبر 2020 حتى يونيو من العام الجاري أعمالاً وإنجازات عديدة، فقد عقد المجلس 19 جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً متميزاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة.