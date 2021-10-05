الأرشيف الوطني يتسلم 251 صندوقاًً من وثائق «الخارجية»

أبوظبي (الاتحاد)

تسلّم الأرشيف الوطني 251 صندوقاً من الوثائق التاريخية من الأرشيف المركزي لإدارة الوثائق والأرشفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وقد جاءت هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على أداء دورهما الوطني في بناء الرصيد الوثائقي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، أن هذه الخطوة مهمة في إطار جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، وإتاحتها للباحثين والمهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وأشاد عبدالله محمد البلوكي وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بمركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني، منوهاً بجاهزية الأرشيف الوطني لتسلم الوثائق المحولة إليه، وامتلاكه المعدات والتجهيزات التي توفر البيئة الملائمة للمحافظة على الأرشيف بشكل دائم.