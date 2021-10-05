«بسماتيك» يسرد العقيدة والمبادئ المصرية

دبي (الاتحاد)

افتتحت مصر رسمياً، أمس، جناحها في «إكسبو 2020 دبي» المقام بمنطقة الفرص على مساحة 3 آلاف متر مربع، والذي يروي قصة مصر وتاريخها بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر، ومن ثم المستقبل من خلال شعار «عراقة تعزز المستقبل».

ودشنت معالي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رسمياً أنشطة الجناح، بحضور شريف البديوى السفير المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة والسفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020 دبي» العديد من المسؤولين في دولة الإمارات ورجال الأعمال وممثلي دول مشاركة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن الجناح المصري يُعد أحد أهم الأجنحة المشاركة بـ«إكسبو»، حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على إنجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية

وأضافت جامع أن الجناح المصري شهد منذ افتتاح «إكسبو 2020 دبي» إقبالاً كبيراً للزائرين من مختلف دول وقارات العالم؛ وذلك نظراً لتميز الجناح بمحتويات فريدة غير مسبوقة في تاريخ معارض «إكسبو»، وعلى رأسها التابوت الأثري للكاهن بسماتيك والذي يسرد العقيدة والمبادئ المصرية القديمة التي صنعت حضارة مصر العريقة، وكذا عدد من المستنسخات الفرعونية والتي سيكون لها دور كبير في جذب ملايين الزوار خلال فترة انعقاد الـ«إكسبو»، فضلاً عن العرض الشائق لكافة التطورات التي تشهدها مصر حالياً والإنجازات التي تحققت وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، وذلك عبر شاشات تفاعلية بأعلى التقنيات والتكنولوجيا لتعكس مدى التقدم الذي تشهده مصر في كافة مناحي الحياة.

ونوهت الوزيرة بأنه يجرى حالياً الإعداد والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية لبدء الفعاليات المقررة بالجناح المصري والتي تتعدى الـ 100 فعالية.

فرصة

وأوضحت الوزيرة نيفين جامع أن «إكسبو» يمثل فرصة متميزة لإطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية والتي استغرقت 7 سنوات من العمل الجاد والمضني وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» بالإبهار وطريقة العرض المتميزة، وكذا بالرسالة المتضمنة من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار «عراقة تعزز المستقبل» لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وإنجازات الحاضر ورؤية المستقبل.