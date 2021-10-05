«العين الساهرة» تسلط الضوء على «إكسبو 2020»

رأس الخيمة (الاتحاد)

صدر العدد الجديد من مجلة «العين الساهرة» عن شهر سبتمبر الماضي، الصادرة عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وعنونت المجلة في عددها رقم 300 غلافها «بالإمارات تحتضن العالم في إكسبو 2020 دبي»، احتفاءً بهذا الحدث العالمي الذي أبهر العالم بافتتاحيته والذي تشارك فيه 192 دولة من مختلف قارات العالم، فيما سلط المقال الافتتاحي للمجلة الضوء على اليوبيل الذهبي للعين الساهرة الذي يُعد تتويجا للإعلام الهادف الهادف للحفاظ على أسس الأمن والأمان، وتعزيز الثقافة الأمنية والشرطية بين أفراد المجتمع.

وتناول اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، في زاوية، رؤية أمنية «إكسبو 2020.. رقي القيم الإنسانية» الانطلاقة الرائعة لهذا الحدث العالمي الذي يمثل مرحلة جديدة من رؤية القيادة الرشيدة في طريق دعم القطاع الاقتصادي والذي يعكس رقي الدولة وقدرتها على تنظيم مثل هذه المعارض الدولية، ونقل القيم الإنسانية والإرث الإماراتي للعالم أجمع.