وسائل إعلام عالمية: «إكسبو» فرصة لإنعاش الاقتصاد العالمي

أبوظبي (وام)

أجمعت وسائل إعلام عالمية على أن افتتاح «إكسبو 2020 دبي» يشكل فرصة مواتية لإنعاش الاقتصاد العالمي واستعادة عافيته بعد أزمة تفشي وباء «كوفيد - 19»، مشيرة إلى أن المعرض الذي يُعد أكبر تجمع بشري بعد «الجائحة» سيشكل فرصة سانحة لمناقشة أبرز الفرص والتحديات أمام الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة. وأشارت إلى أن الإمارات قادرة على قيادة مسار التعافي العالمي انطلاقاً من موقعها الحيوي وقدراتها اللوجستية الهائلة إضافة إلى التأثير المباشر لـ«إكسبو 2020 دبي» في خلق شراكات وتفاهمات عالمية قادرة على قيادة مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي.

ومن جانبها، أشارت وكالة أنباء «رويترز» في تقرير بعنوان «إكسبو 2020 دبي ينطلق بحفل افتتاح فخم» إلى أن دبي تعتبر مركز السياحة والتجارة والأعمال في المنطقة وأن العالم ينظر للحدث على أنه فرصة مهمة لعقد الشركات باعتباره أول حدث عالمي كبير مفتوح منذ جائحة فيروس كورونا لتعزيز التجارة والاستثمار. وأضافت «رويترز»: إن انطلاق «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» يجعله بمثابة منصة للإبداع ومكان مناسب لمناقشة أكبر التحديات العالمية كتغير المناخ والنمو الاقتصادي العالمي.

بدوره أكد موقع «TJ24» الإيطالي أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون على مدار ستة أشهر مركز اهتمام العالم ويعد إشارة مهمة للغاية إلى إعادة الحياة إلى شريان التجارة الدولية وإطلاقها بعد فترة طويلة من حالة الطوارئ والركود التي فرضها وباء كورونا على العالم. وأشار الموقع إلى أن مدينة دبي تعتبر مفترق طرق بين الشرق والغرب ومنصة استراتيجية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أكثر من 191 دولة حاضرة في «إكسبو 2020 دبي». وأكدت صحيفة «ذي جارديان» النيجيرية أن «إكسبو 2020 دبي» يفتح أسواقاً جديدة، ويوفر فرصة لا مثيل لها للبلدان الأفريقية للوصول إلى شعوب العالم، والسعي إلى الاستثمار، وإقامة شراكات جديدة من شأنها تنشيط اقتصاداتها. وقالت الصحيفة النيجيرية، إنه لأول مرة في تاريخ «إكسبو» تشارك كل دولة أفريقية بجناح خاص بها إلى جانب جناح خاص بالاتحاد الأفريقي عبر ساحة ملونة خالية من الحدود الوطنية تعرض الإمكانات والطموحات الهائلة لأفريقيا كما يتجلى في أجندة 2063 التي تتناول الزراعة والنقل والعلوم والتكنولوجيا والصحة.