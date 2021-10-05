أمينة الطاير: دبي التآخي تحتضن العالم

دبي (وام)

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيس مجلس الإدارة، أن دبي التآخي والمحبة تحتضن العالم من بوابات إمارات السلام عبر «إكسبو 2020». وأعربت عن سعادتها باستضافة دبي واحتضانها هذا المنجز الرائدوالذي يُعد منصة ملهمة تدعم تبادل الأفكار والرؤى المبدعة من أجل تمهيد الطريق أمام العالم ليستأنف مسيرة التقدم وصناعة المستقبل وبلوغ ما تنشده الشعوب من رقي ورخاء بأسلوب يعالج التحديات القائمة والمحتملة من أجل بشرية آمنة في فضاءات السلام والمحبة والتآخي والتعايش السلمي.

وقالت الشيخة أمينة، في تصريح لها بمناسبة الانطلاقة التاريخية لـ«إكسبو 2020» بدولة الإمارات العربية المتحدة والمقام في دبي: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بخالص التهاني وصادق الأمنيات للنجاح المبهر بانطلاق (إكسبو 2020) في أرض إمارات الخير وفي واحة السلام دبي المحبة».