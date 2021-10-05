اتفاقية للتواصل الأمني عبر الحدود في إكسبو

دبي (وام)

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركة إيرباص مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، لتعزيز التنسيق والتواصل الأمني عبر الحدود بين دول الخليج العربي، وتبدأ أولى خطوات الاتفاقية بتطبيق عملية إثبات المفهوم بين اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتتولى إيرباص بموجب اتفاقية إثبات المفهوم الموقعة بتاريخ 3 أكتوبر في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعرض إكسبو 2020 دبي مسؤولية اختبار الربط البيني لشبكات الاتصالات الحرجة للسلامة العامة على أراضي دولتين من الخليج العربي. ووقع على الاتفاقية كل من اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وسليم بوري الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص. وقال سليم بوري: نعتزم استخدام واجهة النظام البيني للربط بين شبكتي اتصالات المهام الحرجة، كما سنستفيد من المزايا المتقدمة لأنظمة التترا في دعم أنظمة الاتصالات العابرة للحدود بين وكالات السلامة العامة، ما يشكل خطوة بالغة الأهمية في الوقت الذي نواجه فيه الكثير من التحديات المتعلقة بأمن الحدود.