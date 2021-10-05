«الكنز الخفي» في الجناح الباكستاني

دبي (الاتحاد)

استعرض الجناح الباكستاني مع انطلاق إكسبو 2020 الحدث العالمي في دبي أجندة فعالياته خلال شهر أكتوبر الجاري والتي تشمل العديد من الفعاليات الثقافية التراثية والتجارية وتستمر طوال الشهر الأول من المعرض الضخم بدبي. وتركز السمة الأبرز للفعاليات في الجناح الباكستاني خلال الشهر الأول على إحدى عجائب باكستان حيث اختار الجناح موضوعه الرئيس تحت عنوان «الكنز الخفي» بالإضافة إلى تقديم تجربة بصرية فريدة من خلال تقديم تجارب افتراضية فريدة من نوعها في منشآت فنية هجينة غامرة وواجهة ملونة وجذابة حيث يستمتع الزوار بتجربة جديدة ومثيرة تعكس التراث الأصيل والسمات الأساسية للمنطقة وتبدأ الفعاليات في الجناح باستعراض الفرص الواعدة في قطاعات السياحة الاقتصاد وغيرها. كما يعقد مجلس الاستثمار الفيدرالي الباكستاني ندوة يناقش خلالها العديد من المواضيع منها السيارات الكهربائية وجلسة حول التغير المناخي مع مالك أمين الوزير الاتحادي للتغير المناخي في باكستان لمناقشة مبادرة Clean Green Pakistan الهادفة إلى تشجيع مبادرات وبرامج النظافة وزراعة الأشجار في باكستان كما يهدف جدول الندوات إلى إبراز التطورات في بيئة باكستان والتي تساهم في تشجيع قطاعي السياحة والاستثمار بالدولة.