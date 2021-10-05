هزاع بن زايد يهنئ سلطان الجابر بحصوله على جائزة «الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، العضو المنتدب للشركة، بمناسبة حصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس» العالمية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «حصول الدكتور سلطان الجابر على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس» العالمية المرموقة، مؤشر على ريادة الإمارات المتقدمة وشراكاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، فأجمل التهاني له ولفريق العمل على هذا التكريم والإنجاز».