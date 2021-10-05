الطلاب يستكملون دورة تعلم الصينية والروسية

أبوظبي (وام)

استكمل طلاب برنامج «سفراء شباب الإمارات» من المدارس الثانوية في الدولة دورة ثقافية ولغوية مدتها 10 أسابيع لتعلم اللغتين الصينية والروسية. وجرى للمرة الأولى اختيار مجموعة من الطلاب والطالبات الإماراتيين المتفوقين من المدارس الثانوية للاشتراك في برنامج «سفراء شباب الإمارات» وإلحاقهم بالدورات.

ويهدف برنامج «سفراء شباب الإمارات» الذي أطلق خلال عام 2012 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تطوير قدرات طلاب الجامعات الإماراتيين للمساهمة بشكل حيوي في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مشاركتهم مع بعض الشركاء الاستراتيجيين المختارين لدولة الإمارات.

ووصل عدد خريجي البرنامج إلى 181 خريجاً جامعياً من 10 دفعات، والذين قاموا بزيارة كوريا الجنوبية وألمانيا والصين للتعرف على أهم القطاعات الاقتصادية، وعمل الهيئات الحكومية، وتاريخ هذه البلدان، فضلاً عن تعلم لغاتهم وثقافاتهم. ويضم برنامج هذا العام طلاب المدارس الثانوية للمرة الأولى، حيث استهدف طلاب الصف العاشر للاطلاع على مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول المستضيفة. كما تم تنظيم برنامج لغوي متخصص ومكثف لتعريف الطلاب بثقافة روسيا والصين وإتقان لغتيهما بما يساعد الطلاب على الالتحاق بأرقى الجامعات في الدولتين. وتلقى المشاركون دورة مكثفة في اللغة، فضلاً عن المشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية.. كما استضافت سفارة روسيا الاتحادية، وسفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات جلسات عمل عن بعد لدعم المبادرة.

وبهذه المناسبة قال محمد سند أحد الطلاب المشاركين في البرنامج الروسي: «إن سفراء شباب الإمارات يعد برنامجاً خاصاً وفريداً من نوعه.. وبالنسبة لي فقد أسهم البرنامج في تعليمي مفاهيم جديدة والتعرف على اللغة والثقافة الروسية، وبالتالي اكتساب معرفة جديدة وعميقة».

من جانبها قالت ليان الشيباني طالبة في البرنامج الصيني: «أفخر وأعتز بالمشاركة في برنامج سفراء شباب الإمارات الذي أكسبني الكثير من المهارات المختلفة بجانب اللغة مثل التواصل وإدارة الوقت والقدرة على التعبير عن نفسي أمام الآخرين.». يذكر أن البرنامج الإرشادي لخريجي سفراء شباب الإمارات يستهدف تعزيز نجاح الطلاب.. فيما تطوع خريجو برنامج سفراء شباب الإمارات في تقديم الدعم لطلاب الدفعة الحالية ويتضمن هذا الدعم الإشراف على هذه المجموعة من الطلاب لضمان تحقيق نجاحهم من خلال مشاركة تجربتهم الشخصية وتعريفهم بالتحديات التي واجهتهم.

وقال الدكتور عامر الأحمدي مرشد وخريج برنامج سفراء شباب الإمارات: «لقد كنت محظوظاً بمشاركتي في برنامج سفراء شباب الإمارات إلى كوريا الجنوبية.. هذا العام شاركت في البرنامج الإرشادي لسفراء شباب الإمارات. ويواصل البرنامج دوره الملهم في تطوير وصقل قدرات الكوادر الوطنية، بما يتيح لها المساهمة الفعالة في هذه القطاعات الحيوية في المستقبل وخدمة بلدنا الحبيبة.. إن تعلم لغات جديدة يوفر للمشتركين في البرنامج فهماً أعمق للثقافات، ويساعد على تطوير أفكارهم وبناء مهارات التواصل مع الثقافات المتعددة».

وكان الطلاب قد حضروا حفلاً افتراضياً لتوزيع الجوائز، حيث قام محمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي بإلقاء كلمة بالمناسبة وتسليم جميع الطلاب شهادة اجتيازهم البرنامج وتهنئتهم.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال محمد النعيمي: «إن برنامج سفراء شباب الإمارات يعد منصة متميزة للشباب الإماراتي لتطوير مهارات جديدة تساعده ليس فقط في تحقيق التطور الشخصي، ولكن للمساهمة أيضاً في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة».. مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تعد اليوم وجهة أساسية لكثير من قطاعات الأعمال والصناعات الرئيسية حول العالم.. لذا، فإن تزويد شبابنا بالمهارات اللازمة واللغات وتعريفه بالثقافات للعمل مع شركائنا الاستراتيجيين يعد جزءاً هاماً من المرحلة القادمة للتطوير.. ويسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى طلاب برنامج هذا العام الذين بذلوا جهوداً دؤوبة وأظهروا التزاماً تاماً لاستكمال هذه المرحلة من البرنامج».

أسماء الطلاب من برنامج سفراء شباب الإمارات 2021:

برنامج سفراء شباب الإمارات - الصين: مها سالم مبارك سالم البريكي. رزان يزيد محمد مبارك الكثيري. سالم شتيت سالم راشد الكتبي. مريم خالد أحمد يهمور الشحي. نوف يوسف محمد عبدالله المرزوقي. العنود نبت مصباح سعيد هاشيل الزحمي. أحمد محمد عبدالله حمد النعيمي. الغلا عبدالله خميس عبدالرحمن البريكي. وصايف سعيد محمد سرور الزعابي. ليان بسام محمد الشيباني. عبدالعزيز خالد محمد عبدالله الريسي. ميرا محمد عبدالله علي الكعبي. عبدالله أبوبكر عبدالقادر العيدروس الهاشمي. هزاع حسن أحمد محمد آل العمودي. برنامج سفراء شباب الإمارات - روسيا: اليازيه أحمد سهيل الكتبي. إيمان علي حسين علي الحسيني. العنود محمد سالم بالحكير الحضرمي. زايد ناصر محمد علي الفاضلي. نورة عبدالرحيم عبدالرزاق محمد خوري. ثاني أحمد صالح ثاني بن ثالث. خليفة محمد عبدالله شداد البلوشي. ماجد المطلق عبد الكريم فرج بن عمرو. محمد سند حميد حيدر أحمد. شيخة خالد سعيد خلفان سالم مفتاح المنصوري. محمد الحظ مصبح فرحان الكويتي. علوية طلال علوي عبدالله الجنيبي. سعيد عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن العمودي. فاطمة راشد محمد راشد النعيمي.