98 دولة تشارك في «دبي للطيران 2021»

منى الحمودي (أبوظبيي)

أكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، المستشار العسكري لوزير الدولة لشؤون الدفاع، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021، أن الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران تعتبر استثنائية، حيث إنها تأتي بالتزامن مع استضافة الدولة معرض «إكسبو 2020»، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة «عام الخمسين»، ونجاح الدولة في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية بسبب «كوفيد-19» ومضيّها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران، ليكون في صدارة المعارض العالمية المماثلة من كافة الجوانب التنظيمية والتكنولوجية، من خلال بناء القدرات التكنولوجية ونقل المعرفة والالتزام بأعلى المعايير والقيم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران 2021 أمس (الثلاثاء) مع السفراء والملحقين العسكريين من البعثات الدبلوماسية لدى الدولة لإطلاعهم على التحضيرات والاستعدادات لاستضافة معرض دبي للطيران 2021 بدورته السابعة عشرة، والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة ما بين 14 حتى 18 في مطار آل مكتوم بدبي، ومؤتمر قادة القوات الجوية والدفاع الجوي المصاحب للمعرض والذي سيعقد بتاريخ 13 نوفمبر في إمارة دبي.

وشهد الاجتماع الذي جرى تنظيمه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حضوراً دبلوماسياً واسعاً يعكس المكانة العالمية المرموقة التي يحظى بها المعرض بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وأشاد السلك الدبلوماسي بالجهود الكبيرة المبذولة التي تعكس حجم معرض دبي للطيران عالمياً.

وفي مستهل حديثه، نقل اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، تحيات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى التنفيذي لطيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران وتطلعاته باستضافة ضيوف الدولة في الحدث العالمي الكبير، مشيراً إلى أنه تم توجيه دعوات لـ 98 دولة من وزراء الدفاع ووزراء الصناعة والطيران ورؤساء الأركان وكبار القادة العسكريين من مختلف دول العالم للحضور والمشاركة في المعرض والمؤتمر.

وأضاف: «يرسخ حدث معرض دبي للطيران مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم قطاع الطيران والفضاء محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يعتبر هذا القطاع اليوم من الركائز الاقتصادية المهمة للدول، ونجحت فعاليات الحدث الحيوية في التحول إلى منصات عالمية لاستعراض أحدث الأنظمة الخاصة بقطاع الطيران والفضاء المبتكرة التي تتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية. وستتيح هذه الدورة من المعرض فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في الطيران والفضاء العالمي. نتطلع إلى الترحيب بزوارنا الكرام في هذا الحدث العالمي».

جانب من كبار الحضور

الجاهزية والاستعداد التام

من جانبه، أكد محمد عبدالله لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني، على الجاهزية والاستعداد التام من قِبل «الهيئة» لاستقبال فعاليات معرض دبي للطيران 2021 والذي يُعد من أكبر معارض الطيران في العالم يجتمع فيه عدد كبير من المهتمين والمختصين بهذا القطاع الحيوي في مجالاته كافة.

وقال: «قامت (الهيئة)، وهي الشريك والداعم الرسمي لمعرض دبي للطيران، بدعوة كبار الشخصيات والوفود بمؤسسات الطيران المدني من مختلف دول العالم، حيث تقوم (الهيئة)، من خلال مشاركتها، بتعريف الزوار على دورها التشريعي، وإبراز أهم المشاريع الحالية والمستقبلية الخاصة في صناعة الطيران». مضيفاً: «تعمل فرق موظفي (الهيئة) مع شركائهم كفريق متجانس لضمان استمرارية نجاح المعرض، وأن تكون دبي الرائدة دائماً وفي صدارة مدن العالم».

وبدورها، قالت أنيتا مهرا نائب أول الرئيس التنفيذي في قسم الاتصال وإدارة الماركات في مؤسسة مطارات دبي: «نتطلع هذا العام إلى الترحيب بأبرز الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء من أكثر من 98 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ينظر العالم إلى دبي ودولة الإمارات على أنها وجهة مثالية لمعارض بهذا الحجم».

وأضافت: «ستكون الدورة القادمة من معرض دبي للطيران، من أوائل المعارض العالمية المختصة بقطاع صناعات الطيران والفضاء يجري تنظيمه في مرحلة التعافي من (كوفيد -19) بدولة الإمارات. ونسعى إلى العمل مع الشركاء والمعنيين لضمان إنجاح هذه الفعاليات، ومواصلة إرث دبي للطيران الممتد لأكثر من 30 عاماً في دعم قطاع صناعات الطيران والفضاء المحلي والدولي. كما نحرص على تطبيق إجراءات السلامة وفقاً لأعلى المعايير، ونعتبرها أساس أنشطتنا وعملياتنا».

إسحاق البلوشي يلقي كلمته

مؤتمر الطيران

أوضح العميد محمد المرشودي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطيران 2021، أنه تم استكمال القوائم النهائية للمتحدثين والمشاركين في المؤتمر المصاحب لمعرض دبي للطيران «بعنوان الدور المتنامي للجو والفضاء والفضاء السيبراني في العمليات متعددة المجالات»، والذي سيعقد بتاريخ 13 نوفمبر في إمارة دبي، وسيجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وقال: «يتسم قطاع الطيران والفضاء بالمرونة، ونحن في مؤتمر قادة القوات الجوية والدفاع الجوي نتطلع إلى جمع قادة هذه الصناعة معاً، علاوة على استضافة مجموعة واسعة من أصحاب القرار ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات والأكاديميين من مختلف دول العالم لحضور الفعالية».

الجدير بالذكر أن اللجنة العسكرية المنظمة تهدف من خلال معرض دبي للطيران 2021 ومؤتمر القوات الجوية والدفاع الجوي إلى نقل وتوطين المعرفة واستقطاب الخبرات العالمية في قطاع صناعات الطيران والفضاء، وتُعد الدورة السابعة عشرة من المعرض والمؤتمر، منصة عالمية متميزة تسلّط الضوء على قطاع الطيران والفضاء الوطنية في الدولة وبنيتها التحتية المتطورة، وتستعرض آخر ما توصلت إليه هذه الصناعات من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.