إطلاق هوية المعهد التدريبي العالي القانوني

الشارقة (وام)

أطلقت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين الهوية الجديدة لمعهد التدريب العالي القانوني التابع لها، وذلك في إطار خطتها المستدامة للتطوير ومواكبة الأحداث المحلية والدولية في المجال القانوني كما أعلنت اعتزامها إطلاق برنامج قيادي خاص بالمحامين الإماراتيين قريباً لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم العملية والمهنية للارتقاء بمهنة المحاماة بالدولة مدته 12 يوماً داخل الدولة و3 أيام خارج الدولة لتبادل المعارف والخبرات والتعرف على افضل الممارسات في مجال العمل القانوني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بمقر الجمعية أمس الأول، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بطي الشامسي، ومحمد خليفة الغفلي نائب الرئيس المحامي، وإبراهيم الحوسني مدير المعهد العالي للتدريب القانوني المحامي، وعدد من أعضاء الجمعية والإعلاميين.