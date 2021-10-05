شرطة دبي تنظم فعاليات توعية بلغة الإشارة

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، واصلت مبادرة الروح الإيجابية فعالياتها وأنشطتها المجتمعية بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم، وذلك في مردف سيتي سنتر خلال إجازة نهاية الأسبوع. وتمحورت فعاليات المبادرة حول التوعية بلغة الإشارة كوسيلة للتواصل مع فئة الصم، واستمرت الفعاليات 3 أيام متواصلة، بمشاركة عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس في شرطة دبي، وتضمنت عدداً من الفقرات، مثل المرسم الحر لأصحاب الهمم، وإشراك الأطفال من زوار مردف سيتي سنتر بالورش للتوعية بهذه الفئة.

وأشاد العميد خالد شهيل، بجهود الفريق، مؤكداً أن الفعاليات التي ينظمها من شأنها تعزيز قيم التعايش والتسامح واحترام الآخرين، منوهاً بحرص شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على المشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات العالمية، وإشراك مختلف الفئات المجتمعية بمن فيهم الأطفال، للتمكن من غرس القيم في سن صغيرة.