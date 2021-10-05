لجنة تحكيم «زايد للأخوة الإنسانية» تعقد اجتماعاً حضورياً في روما

روما (وام)

تعقد لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 اجتماعها الحضوري الأول الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما والذي يناقش آليات التقييم لتحديد الفائزين بدورتها الثالثة 2022. تضم لجنة التحكيم معالي محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر السابق والحائز جائزة «إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية» لعام 2020، ومعالي خوسيه راموس هورتا، الرئيس السابق لتيمور الشرقية والحائز جائزة نوبل للسلام عام 1996، ومعالي فومزيل ملامبو- نكوكا، نائب رئيس جنوب أفريقيا سابقاً والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والكاردينال مايكل تشيرني، وكيل قسم المهاجرين واللاجئين بالكرسي الرسولي، والدكتورة ليا بيسار، رئيسة مبادرة مشروع علاء الدين والمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً افتراضيًا في 10 أغسطس الماضي عقب الإعلان عن فتح باب تلقي الترشيحات للجائزة في الأول من يوليو الماضي. ومن المتوقع أن يشارك أعضاء لجنة التحكيم خلال الاجتماعات المزمع عقدها في روما في مناقشات متعمقة حول معايير الترشيحات التي وصلت للجنة حتى الآن والتي شملت إتاحة الفرصة لترشيح الشخصيات والمؤسسات التي قدمت إسهامات جليلةٍ للإنسانية من شتى بقاع العام إلى جانب بحث آليات التقييم التي ستعتمدها لجنة التحكيم في اختيار الفائزين لعام 2022. وجائزة زايد للأخوة الإنسانية جائزة عالمية مستقلة تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تقدّم إسهاماتٍ جليلةٍ تهدف إلى تقدم البشرية وتعزيز التعايش السلمي، وتشمل مكافأة مالية قدرها مليون دولار أميركي. والجهة المانحة للجائزة هي اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وهي لجنة دولية مستقلة تأسست لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية في المجتمعات حول العالم وتحقيق تطلعات وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عام 2019م، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة راعي الأخوة الإنسانية.. وأصبح الرمزان العظيمان أول فائزين فخريين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

فرصة

قال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: «إن الاجتماع في روما فرصة ثمينة للجنة التحكيم لمناقشة دورها بوصفها لجنة محايدة فضلًا عن مناقشة السبل التي يمكن من خلالها النهوض بقيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية من خلال عملنا واتخاذ القرار بشأن الفائزين لعام 2022». جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي ترشيحات الجائزة لدورة 2022 هو الأول من ديسمبر 2021م.. وسيتم الإعلان عن الفائزين في الرابع من فبراير2022م. ويُمكن للجهات المؤهلَة تقديم ترشيحاتها للجائزة من خلال الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية على الرابط التالي:

.https://zayedaward.org