6 نزلاء يعتنقون الإسلام في «إصلاحية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

شهدت المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، اعتناق 6 نزلاء جدد للإسلام خلال ثلاثة أشهر، ليرتفع عدد النزلاء الذين اعتنقوا الإسلام في المؤسسة خلال الخمس سنوات الماضية إلى 47 نزيلاً.

وقال المقدم محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، إن شرطة عجمان بالتعاون والتنسيق مع إدارة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، حرصت على تنظيم محاضرات بلغات عدة، وتهيئة الأجواء الدينية والثقافية للنزلاء، ووفرت المؤسسة الكتب بأنواعها ولغاتها في مكتبة النزلاء، وانتدبت علماء الدين لإلقاء محاضرات متخصصة للمسلمين الجدد، بهدف زيادة الوازع الديني وترسيخ مبادئ الإسلام في قلوب النزلاء، مما ساهم في تقويم سلوكهم وعدم عودتهم إلى ارتكاب الجريمة، كما كان لجائزة الشيخ عبدالله بن حميد النعيمي لتحفيظ القرآن الكريم دور كبير، أثمر اعتناق النزلاء للإسلام.