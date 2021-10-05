«تريندز» يصدر «الإسلامويات التطبيقية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «الإسلامويات التطبيقية: نحو مرجعية معرفية عربية لدراسة ظاهرة الإسلام السياسي»، وذلك ضمن سلسلة اتجاهات حول الإسلام السياسي التي يصدرها المركز.

وقال معدُّ الدراسة، الدكتور وائل صالح الأستاذ المشارك بجامعة مونتريال الكندية، مدير وحدة متابعة الإنتاج المعرفي في العالم، الباحث الرئيسي بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن هذه المرجعية المعرفية العربية تهدف إلى أن تكون صوتاً لسردية عربية ولمنهجيتها وأدواتها التحليلية، وذلك في ساحة الأكاديميا العالمية المتخصصة في دراسة ظاهرة الإسلاموية، فمن العبث أن تكون ظاهرة الإسلاموية عربية، في حين أن المقاربات غير العربية هي التي تتسيد الساحة في تحليلها وفهمها، خصوصاً إذا كان يغلب على تلك المقاربات والأدوات المنهجية السطحية أو الاختزالية أو الأدلجة.

وقال د. وائل: إن هذه الدراسة تطرح المحاور المقترحة لفهم ظاهرة الإسلام السياسي من جميع جوانبها، وهي كالتالي: محور الإسلام والإسلاموية، ومحور الإسلام السياسي بين السلطة والمعارضة، ومحور الخطاب الإسلاموي والحداثة وقيم العيش المشترك، ومحور خطابات وممارسات الإسلامويين من منظور مقارن، ومحور الإسلاموية في العلاقات الدولية، ومحور الإسلاموية والقضايا الأمنية، ومحور الإسلاموية والاقتصاد، ومحور الإسلاموية والعنف، ومحور الإسلاموية ومفهوم الآخر، وأخيراً محور مستقبل الإسلاموية.

واختتم معد الدراسة بالقول: «لا تهدف «الإسلامويات التطبيقية» إلى قمع المقاربات الأخرى في دراسة ظاهرة الإسلاموية ولا تستطيع ذلك، لكنها تقترح فقط موقفاً نقدياً وتعددياً في تحليل ظاهرة الإسلاموية، لتجنب ما نسميه «الإمبريالية العلمية».