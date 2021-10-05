سواعد إكسبو.. شكراً

شروق عوض (دبي)

لمسة وفاء خلدت بها الإمارات أسماء العمال الذين شاركوا في بناء صروح «إكسبو 2020 دبي»، العملاقة، والتي نالت إعجاب العالم، وأبهرت الزوار منذ انطلاق الحدث الدولي، وذلك بإنشاء نصب تذكاري يحمل اسم كل عامل ساهم بقطرة عرق في الموقع، ليدخل هؤلاء العمال التاريخ، وتبقى حروف أسمائهم المدونة على جدران النصب شاهدة على ما بذلوه من جهد، ووثيقة تاريخية لما توليه دولة الإمارات من اهتمام ورعاية لهذه الفئة التي تحرص الدولة على أن تنال حقوقها كاملة وفق الدستور والقانون.

تولي الإمارات، العمالة المقيمة من مختلف الجنسيات عناية خاصة، وتوفر لهم الرعاية.. ومنذ فتحت أبوابها أمام تلك العمالة التي تنتمي إلى بلدان وجنسيات مختلفة، احتضنتها ومنحتها حقوقها كاملة، وفي مقدمتها المحافظة على سلامة الأجساد والأرواح وتوفير الأمان، والأمن الشخصي لهم على مدار الساعة ولم تخذلهم يوماً، وكانت سباقة في توقيع اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال والتي تقر فيها وتلتزم بالحرص والتقيد بكافة المعاهدات الكافلة لحقوق هذه الفئة. ومن أهم الدلالات التي تشير إلى اهتمام الدولة وعنايتها بالعمالة الوافدة والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر في مجمل الأوقات، ما قام به معرض «إكسبو 2020 دبي» منذ لحظة البدء بمرحلة العمليات الإنشائية بالموقع، ومروراً بخطوات تنفيذها وإنجازها بشكل كامل، وانتهاء بإنشاء نصب تذكاري للعمال الذين شاركوا وساهموا في بناء المعرض، تحت إشراف ورعاية وحرص وإصرار الدولة على حماية كافة العاملين من مخاطر العمل والمحافظة على صحة أجسادهم وسلامة أرواحهم.

والمتابع لمسيرة تنفيذ مراحل إنشاء موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» يلحظ التزام القائمين عليه بكل توجيهات االقيادة بشأن إيلاء تلك العمالة الرعاية والاهتمام ومنحهم كافة حقوقهم الصحية والمادية على حد سواء، بما يضمن سلامتهم من الأذى والخطر.

وتأتي مبادرة دولة الإمارات بإنشاء نصب تذكاري لفئة العمال الذين شاركوا في بناء موقع «إكسبو 2020 دبي»، تجسيداً لمسيرة الرعاية والاهتمام التي تحظى بها هذه الفئة في الدولة منذ عقود، حيث يعكس هذا التكريم وسط أهم الأحداث العالمية المتمثلة بمعرض «إكسبو 2020»، التقدير الكبير من قبل الإمارات قيادة وحكومة وشعباً للدور الرائد الذي قام به العمال في تنفيذ الموقع الضخم، ويعكس هذا الصرح التذكاري لعمال «إكسبو» بأبهى صورة العرفان بالجهود والإنجازات المذهلة التي حققها أكثر من مئتي ألف عامل من جميع أنحاء العالم بتفانٍ وتضحية في العمل من أجل إنجاز الصروح العمرانية في موقع الحدث العالمي.

ويحتوي النصب التذكاري على أعمدة حجرية أسطوانية الشكل، نقش عليها اسم كل واحد من العمال، وتمتد سلسلة الأعمدة المقتطع كل منها من حجر واحد على طول الممر الرئيسي لحديقة اليوبيل في «إكسبو 2020 دبي»

ومنذ وضع حجر الأساس لبناء موقع «إكسبو 2020» في عام 2015 أكملت القوى العاملة أكثر من 240 مليون ساعة عمل، محولةً ما كان في السابق صحراء رملية إلى موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» على صورته المبهرة الحالية كمدينة مستقبلية عالمية المستوى ومحور رئيسي في خطة دبي الحضرية 2040، كما أعد إكسبو أيضاً «سلسلة صور العمال الشخصية» التي تشمل صوراً مميزة تجسد تنوع القوى العاملة في الحدث الدولي وروحها وتكملها اقتباسات ملهمة لبعض أفراد القوى العاملة، وهو ما يسلط الضوء على إنجازات هؤلاء العمّال وتطلعهم للمستقبل وتعرض هذه الصور في فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي» على الشاشات الرقمية في المساحات العامة.

وقبل أيام، أزاحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، الستار عن النصُب التذكاري لعمّال «إكسبو 2020 دبي»، مشيدة بجهود القوى العاملة التي بنت بسواعدها موقع أول «إكسبو» دولي يُقام في العالم العربي.

وكشفت معاليها عن النصب التذكاري الذي يمثل عرفاناً بجهود العمال، ويعبّر عن الإنجازات المذهـلة التي حققها أكثر من مئتي ألف عامل من جميع أنحاء العالم، وتفانيهم في العمل من أجل إنجاز الصروح العمرانية في موقع الحدث العالمي. وقالت: «أردنا الاحتفاء بالعمل الرائع الذي قام به أكثر من مئتي ألف من العمّال، وبإسهاماتهم في «إكسبو 2020 دبي».. يستحق كل واحد منهم خالص شكرنا وتقديرنا على الجهود الهائلة التي بذلوها».

وأضافت: «لقد شكّل تفانيهم في عملهم حجر أساس في تنظيم هذا الحدث التاريخي، وهو أول (إكسبو) دولي يُقام في منطقتنا، ونسخة (إكسبو) الدولي الأكثر تنوعاً ومشاركة على الإطلاق.. وبفضل جهودهم، يمكن للعالم الاجتماع في وقت يُشكّل فيه التعاون الدولي الحاجة الأكثر إلحاحاً لتحقيق الهدف الجماعي المتمثل في صُنع مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة».

«معاً أفضل»

واتبع القائمون على إدارة المعرض طيلة فترة التشييد والبناء استراتيجية شاملة بعنوان «معاً أفضل» وهي مقاربة إيجابية تأسست على قيَم الصحة والسلامة ورفاهية العمال ومدعومة بست ركائز هي: القيادة والاتصال والكفاءة والتواصل والمكافأة والتقدير والتقدم المتواصل، وتشمل كل ركيزة عدداً من الأنشطة والبرامج الداعمة لروحية هذه الاستراتيجية البناءة التي تجعل من العاملين خلية واحدة تتقاسم الأدوار بحرفية ومهنية عالية ومتقنة.

ومن الدلالات الأخرى على التزام القائمين على معرض «إكسبو 2020 دبي»، بتنفيذ توجهات الدولة ذات العلاقة بفئة العمالة المقيمة، حرصهم الشديد على صحة وسلامة وأمن العمال في موقع المعرض المكشوف، لا سيما في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة، من خلال التوقف عن متابعة الأعمال الإنشائية في أوقات ذروة ارتفاع الحرارة، وتوفير بيئة عمل آمنة بعيداً عن التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس وأعراضها المزعجة حد الخطر.

السلامة المهنية

قرارات العمل ونهجه بشأن حماية حقوق العمال ورعايتهم شكلت سمة رئيسية من سمات العمل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وأسهمت بشكل فعال في بلورة ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى طرفي الإنتاج القائمين على إدارة المعرض من جهة والقائمين على إدارات الشركات الإنشائية من جهة أخرى، وقناعتهم التامة بأهمية تجنيب العمال التعرض للمشاكل الصحية على اختلاف أوجهها.

صحة وسلامة العمال أولوية

احتلت صحة وسلامة العمال في معرض «إكسبو 2020 دبي» منذ بدء مرحلة العمليات الإنشائية والإدارية بالموقع، صدارة أولويات واهتمامات إدارة المعرض، التي بادرت بتخصيص إدارة كاملة تعمل على رفاهية العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية في الموقع، وذلك باعتبارهم شركاء فاعلين في مسيرة التحضير والتجهيز لأول «إكسبو» دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وعلى مدى رحلة التحضير لمعرض إكسبو 2020 دبي، خضع العمال للتدريب والتوعية في مجال الصحة والسلامة، ولكن مع تسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تأجيل انطلاق الحدث لمدة عام، إلا أن الاهتمامات في هذا المجال تعاظمت بشكل لافت مع تطبيق المعرض برنامجاً واسع النطاق من التدابير الاحترازية في أرجاء الموقع لحماية عشرات الآلاف من العمال، مع مواصلة العمل على أكبر مشروع بناء في دولة الإمارات، ليحصل «إكسبو 2020 دبي» على جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزام الحدث الدولي بضمان صحة العاملين لديه وسلامتهم. وطلب «إكسبو» من جميع المؤسسات الداعمة لإقامة «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك من الأطراف الأخرى الخارجية من مطورين ومقاولين وشركاء، التعهد بمشاركة «إكسبو» التزامه بهذه المعايير المعتمدة التي تم إدراجها في عقود «إكسبو 2020»، وتبيان جهودها المبذولة في مجال رفاهية العمال وجعلها جزءاً لا يتجزأ من عملياتهم، وتخصيص الموارد الكافية لضمان ظروف التوظيف في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بهم تلبي متطلبات «إكسبو»، فضلاً عن التنسيق والمراجعة من كثب مع الهيئات الحكومية الاتحادية وفي دبي لتثقيف العمال وتعريفهم بحقوقهم، وتنظيم منتديات وجلسات تدريب دورية لدعم تبنيهم للمعايير والتحسين والتطوير المستمرين.

رفاهية العمال

طلب «إكسبو» من جميع المؤسسات الداعمة لإقامة «إكسبو 2020 دبي»، بما في ذلك من الأطراف الأخرى الخارجية من مطورين ومقاولين وشركاء، التعهد بمشاركة «إكسبو» التزامه بهذه المعايير المعتمدة التي تم إدراجها في عقود «إكسبو 2020»، وتبيان جهودها المبذولة في مجال رفاهية العمال وجعلها جزءاً لا يتجزأ من عملياتهم، وتخصيص الموارد الكافية لضمان ظروف التوظيف في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بهم تلبي متطلبات «إكسبو»، فضلاً عن التنسيق والمراجعة من كثب مع الهيئات الحكومية الاتحادية وفي دبي لتثقيف العمال وتعريفهم بحقوقهم، وتنظيم منتديات وجلسات تدريب دورية لدعم تبنيهم المعايير والتحسين والتطوير المستمرين.

قرارات العمل

أسهمت قرارات العمل التي طبقتها الدولة منذ سنوات طويلة، في درء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لأمراض، والزام المنشآت بتنفيذ القرارات على الرغم من تخوفهم الطبيعي على مصالحهم المادية خشية تكبد الخسائر الناجمة عن التأخر في تسليم مشاريعهم. ولم تكتفِ الدولة بالتركيز على حماية الصحة الجسدية للعاملين، على أهميتها وإنما سعت كذلك إلى حمايتهم من الممارسات المجحفة والمعاملة السيئة، كالامتناع عن دفع رواتبهم أو حجز وثائقهم الثبوتية وجوازاتهم، أو الاتجار فيهم، أو منعهم من نقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبيق نظام حماية الأجور.

دولة الأمن والأمان

حرص دولة الإمارات على حقوق العمالة بشكل عام وعمال موقع إكسبو 2020 دبي بشكل خاص، وسن قوانين وقرارات تصب في مصلحتهما، أسهم بطريقة تلقائية إيجابياً على نمو مشاريع الدولة الاقتصادية، وخير دليل على ذلك توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات، الأمر الذي يؤكد على استقرار العمالة وبقائها بذات الوظائف لتمتعها بأنظمة وقوانين الإمارات التي تزيد من إحساسها بالأمن والأمان.

وعلى الدوام شكل صون ورعاية حقوق الإنسان والاهتمام بالعمال وتوفير الحياة الكريمة لهم ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات التنموية خلال 50 عاماً مضت، حيث شهدت محطات بارزة ومبادرات رائدة وقرارات أخرى مهمة في هذا الصدد، وكان أحدثها إصدار القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.