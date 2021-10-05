«دراجة» شرطة دبي في «إكسبو».. الأمن والأمان

دينا جوني (دبي)

يتجوّل الدراجون الثلاثة من شرطة دبي في منطقة الاستدامة، يحفظون أمن الزوار، يرحبون بأسئلة المارة في محاولتهم للتفتيش عن جناح ما، أو المستعجلين منهم لحضور عرض راقص، أو أمسية فنية قبل أن تفوتهم. الدراجون من شباب الشرطة لا يردون الزوار خائبين، فهم يلبون كل طلب لالتقاط «سيلفي» معهم، أو حتى لاستعارة دراجتهم للحصول على صورة تذكارية.

زائر يستدل على أحد أجنحة «إكسبو»

هم الرقيب راشد سليّم، والعريف أول عبد اللطيف سيف، والعريف مصطفى محمد. أدواتهم بسيطة، يحمل كل منهم على خصره كاميرا جيب متطورة لتوثيق أي حادث أو موقف قد يقع في لحظة ما، بالإضافة إلى جهاز لاسلكي للتواصل مع بقية أفراد الشرطة الموزعين في مختلف أنحاء «إكسبو»، ولا ننسى طبعاً الدراجة الهوائية الرياضية. في الخلف، حقيبة سوداء تتضمن أدوات الإسعافات الأولية، خلفها مصابيح الطوارئ المخصصة للشرطة التي تومض بالأحمر والأزرق.

يشرح سليّم أن 3 إلى 4 رجال شرطة من فرقة الدراجات الهوائية يوجدون في كل من مناطق «إكسبو 2020» الثلاث: الاستدامة والتنقل والفرص، ويشير إلى أن تلك فرقة الدراجات الهوائية تقوم بدورياتها أيضاً خارج «إكسبو»، وهي غالباً ما توجد في المناطق السياحية مثل شارع السيف، ووسط مدينة دبي، والسيتي ووك، ونخلة جميرا، وغيرها.

العريف أول عبد اللطيف سيف

وأشار إلى أن وجودهم بين زوار «إكسبو» هو تطبيق لسياسة «الردع» في الأحداث والمناسبات الكبيرة. فتجول رجال الشرطة بين الحضور، بالإضافة إلى أنه يبث الطمأنينة في نفوس الزوار من المقيمين والسياح، إلا أنه في الوقت نفسه يدفع أي كان ممن تسوّل له نفسه بإحداث أي إشكال أو تجاوز للقواعد الأمنية العامة، أن يفكر مرتين قبل أن يتهوّر ويتصرّف بما ما لا تحمد عقباه. وقال إن شرطة دبي وفرقة الدراجات الهوائية بشكل خاص تلعب دوراً مهماً في الحؤول دون وقوع أي من تلك الأحداث، وهم في الوقت نفسه، يتفاعلون مع الصغار والكبار من جميع الدول مرحبين ومبتسمين لهم على أرض المستقبل.

وأكد أنهم جميعاً على أهبة الجاهزية للحفاظ على أمن زوار «إكسبو 2020» وتلبية طلباتهم، ومساعدتهم بما يعكس صورة الإمارات ورسالتها إلى العالم.