«إكسبو» في الصحافة الدولية: الأخوّة والحوار.. وتطلعات المستقبل

محمد وقيف (أبوظبي)

يتواصل الاهتمام العالمي بفعاليات «إكسبو 2020 دبي» عبر إضاءات صحفية على محتويات أجنحة البلدان المشاركة، وأيضاً على رؤية كل بلد للرسالة التي تريد توجيهها للعالم من خلال هذا الحدث الكبير المفعم بالتفاؤل والتعافي والتطلع للمستقبل.

«واشنطن بوست»: أرض الأحلام

«معرض دبي يفتتح أبوابه، جالباً أول معرض عالمي إلى الشرق الأوسط». بهذا عنونت صحيفة «ذا واشنطن بوست» تقريراً لها ضمن عددها ليوم 1 أكتوبر حول افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي». وكتبت في هذا الصدد تقول: افتتح أول معرض دولي للشرق الأوسط يوم الجمعة في دبي، مع آمال في أن يجلب هذا الحدث العالمي الضخم الزوار والاهتمام العالمي إلى هذه البقعة من الصحراء التي تحولت إلى أرض أحلام ساحرة.

وأردفت تقول: تسبب وباء «كورونا» في إرجاء معرض «إكسبو 2020» لعام واحد، وقد يؤثر في كيفية توافد الكثيرين على الإمارات العربية المتحدة، غير أن المعرض الذي يقام على مدى ستة أشهر يتيح لدبي فرصة مهمة للغاية من أجل إبراز جاذبيتها الفريدة من نوعها، باعتبارها مكاناً حيث يلتقي الشرق بالغرب، وحيث الجميع محل ترحيب من أجل ممارسة الأعمال.إلى ذلك، وصفت الصحيفة أرض المعرض بغير قليل من الانبهار قائلة: بالأمس القريب فقط، كان موقع المعرض، الذي يمتد على مساحة تعادل 438 هكتاراً، عبارة عن أرض صحراوية قاحلة. أما اليوم، فقد غدا مشهداً من المستقبل يعج بالروبوتات التي تُصدر أوامر مؤتمتة للزوار الذين لا يرتدون كمامات بارتدائها، ويضم محطة مترو جديدة، وأجنحة بملايين الدولارات، ومناطق بأسماء مثل «الاستدامة» و«الفرص».

«جون أفريك»: جناح الإمارات.. رؤية للمستقبل

بمناسبة افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» هذا الأسبوع، خصّت معالي نورة الكعبي وزيرةُ الثقافة والشباب، مجلةَ «جون أفريك» التي تعنى بالقضايا الأفريقية، وتصدر من باريس بحوار مطول تناول، إلى جانب الحديث عن الحدث العالمي الأبرز «إكسبو 2020 دبي»، الصناعةَ الثقافية خلال فترة ما بعد «كوفيد - 19»، والتنمية المستديمة، ووضع اللغة العربية، إلى جانب مواضيع أخرى.

وجواباً عن سؤال حول أهم ما يميز جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت الكعبي: إن الأمر يتعلق بالجناح المركزي في معرض «إكسبو»، نظراً لأن الإمارات هي الدولة المضيفة. إنه مبنى ذو جمالية مبتكرة للغاية يتعقب تاريخ بلدنا وتقاليده، إلى جانب الخصائص التي تميزه.

ولكن الأهم من ذلك هو أن الجناح يركز على الإنسان، على أولئك الذين حلموا به وبنوه عبر سلسلة من الصور الملهمة. وبالطبع، فإن أي جناح أو معرض لا يستطيع حكي قصة بلد بكاملها، ولكنه من ناحية أخرى يسمح بملامسة روحه وجوهره.

ولهذا، تضيف الكعبي، فإنك حين تتجول عبر الجناح الإماراتي، ستجد نفسك بالطبع وسط بيئة تحيل على المستقبل. لأن هذه هي الإمارات أيضاً: دولة فتية، بتقاليد راسخة وضاربة في القدم، ولكنها متطلعة بثبات وتصميم نحو المستقبل.

«فاتيكان نيوز»: «الأخوة والحوار»

«الكرسي الرسولي ممثَّل في معرض دبي العالمي». تحت هذا العنوان نشر موقع «فاتيكان نيوز» يوم السبت تقريراً حول مشاركة الفاتيكان في معرض «إكسبو 2020 دبي»، معتبراً أن جناح المدينة-الدولة يطمح إلى أن يكون نقطة التقاء بين الجمالية والعلوم والإيمان تحت شعار الأخوة والحوار بين الثقافات والأديان.

ووفق الموقع، فإن جناح الفاتيكان اتخذ من لقاءين تاريخيين رمزاً له: اللقاء الذي جمع القديس فرنسيس الأسيزي والسلطان الكامل الأيوبي قبل 800 عام، ثم اللقاء بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في أبوظبي يوم 4 فبراير 2019.

ذلك أن جناح الفاتيكان هذا يندرج في إطار استمرارية وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل سلام عالمي والتعايش المشترك، كما يقول التقرير الذي يعتبر أن تيمة الجناح «تعميق الترابط» تُبرز ضرورة إقامة علاقات متينة بشكل متزايد بين الشعوب والثقافات والأديان، في انسجام مع التيمة العامة للمعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ومن أهم ما يميز جناح الفاتيكان، وفقاً للتقرير، هناك صورة لجدارية «فرنسيس يلتقي السلطان» في الكاتدرائية الأسيزية التي رسمها الرسام والمهندس الإيطالي جوتو الذي عاش في القرون الوسطى، وعرض للنسخة الثمينة من وثيقة أبوظبي حول الأخوة الإنسانية. النسخة المعروضة تتضمن نصاً مكتوباً باللغتين العربية والإنجليزية ويشتمل على مساهمتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وللبابا فرنسيس.

«تشاينا دايلي»: مستقبل مشترك للبشرية

صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية ركزت ضمن عددها ليوم السبت على الرسالة الملتزمة التي وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة لزوار الجناح الصيني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والتي شدد فيها على الحاجة إلى عمل كل الناس من كل الدول على تعزيز الحكامة العالمية، والسعي لتنمية الابتكار، والدفع بهدف بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

خلال كلمته، قال «شي»، إن المعرض يتيح للبلدان فرصة لتقاسم رؤاها ونجاحاتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الحوار والتعاون، مضيفاً أن «هذا يُظهر الأهمية الكبرى للحوار».

واعتبر الرئيس الصيني أن هذه الفترة من التاريخ الإنساني حبلى بالتحديات والأمل، مشيراً إلى أن رد الصين على مستقبل الإنسانية هو دعوة الناس من كل البلدان إلى العمل معاً والاستجابة بشكل جماعي لنداء العصر.

وأضاف شي قائلاً: «إن الصين مستعدة لتعزيز التبادل والتعاون مع بلدان أخرى من أجل اغتنام الفرص من أجل تنمية يحركها الابتكار والترويج بشكل فعلي لبناء مجتمع بشري ذي مستقبل مشترك».

وإلى ذلك، سلّطت الصحيفة الضوء على أبرز ما يميز الجناح الصيني، مشيرة إلى أن الجناح، الذي اتخذ شعار «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية: الابتكار والفرص»، يُظهر الإنجازات التي حققتها الصين في مجالات من قبيل اكتشاف الفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل الحديث، والذكاء الاصطناعي، وأنماط العيش الذكي.

ومن بين أبرز الأشياء المعروضة فيه هناك نظام بايدو للملاحة باستخدام الأقمار الاصطناعية، وخطوط للقطار فائق السرعة، ونماذج لسيارات ذاتية القيادة تشتغل بالطاقة الجديدة، وروبوتات، وعرض ضوئي ليلاً، كما نقلت الصحيفة عن المفوض العام للجناح الصيني مع وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».