البايوسفير.. رائعة إكسبو 67

أحمد مراد (القاهرة)

ترك معرض إكسبو مونتريال الذي عُقد، خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 29 أكتوبر من العام 1967، إرثاً عظيماً من الإنجازات المعمارية والهندسية التي أصبحت فيما بعد أبرز المعالم الحضارية في المدينة الكندية الواقعة في مقاطعة كيبك على نهر سانت لورانس، وكان من أبرزها مبنى البايوسفير ذو القبة الفريدة التي تجذب ملايين الزائرين سنوياً.

متحف بيئي

يأتي مبنى «البايوسفير» على رأس قائمة المعالم الحضارية والعجائب الهندسية التي يعود الفضل في تشييدها إلى معرض إكسبو مونتريال 1967، وقد تحوّل المبنى فيما بعد إلى متحف مخصص لدراسة البيئة، وعُرف باسم «متحف المحيط الحيوي»، وقد تم تشييده في الجناح السابق للولايات المتحدة الأميركية بالمعرض، ويقع داخل أراضي بارك جان درابو على جزيرة سانت هيلين، شرق مدينة مونتريال، وصممه المهندس المعماري الأميركي، ريتشارد بكمنستر فولر، الذي كان يطلق عليه لقب «أول مهندس معماري أخضر في العالم»، نسبة إلى أعماله الهندسية صديقة البيئة.

قبة فريدة

يُعد مبنى «البايوسفير» أول بناء في العالم ذي قبة جيوديسية، وبمثابة النواة التي ظهرت على أساسها أعمال جديدة من المنشآت الفراغية، وقد صُممت القبة الفريدة على شكل كرة مستديرة قطرها 76 متراً، وترتفع عن الأرض بنحو 62 متراً، وكان جسمها الخارجي في بداية الأمر مكوناً من أنابيب الصلب تكسوها ألواح كبيرة من الأكريليك الملون، وهي قبة مزدوجة الطبقة، حيث ترتبط الطبقات الداخلية والخارجية بشبكة من الدعامات.

وكان المهندس بكمنستر فولر صاحب التصميم لاحظ حينها أن المواد الإنشائية السائدة قد تتحمل الضغط، كما أنها تتسم بالثقل والحجم الكبير، ولكن القليل منها يتحمل الشد، ومن ثم ركز على المواد التي تتحمل الشد والخفيفة الوزن ذات القطاعات الصغيرة، وذلك ليمكنها احتمال قوى الالتواء والتقوس عند تعرضها لقوى الضغط.

11 مليون زائر

خضع المبنى لعملية ترميم واسعة ورفع كفاءة، استمرت عدة سنوات، حتى افتتح من جديد في العام 1995، وقد ظهر المبنى بعد التجديد شفافاً، حيث استُبدل الإكريليك الملون بالزجاج الشفاف، وضم مجموعة من المباني التي صممها المهندس المعماري، إريك غوتييه، داخل الهيكل الفولاذي الأصلي، ومن حينها تحوّل المبنى إلى متحف بيئي تفاعلي، تُجري فيه أبحاث بيئية على الماء والرياح والطاقة الشمسية، ويجذب نحو 11 مليون سائح سنوياً، حيث يقدم أبحاثاً علمية في غاية الأهمية، ويشاهدها السياح، وكأنها دروس عملية.

حريق وترميم

بعد انتهاء فعاليات معرض إكسبو مونتريال 1967، وبالتحديد في يناير من العام 1968، قررت الولايات المتحدة الأميركية أن تُهدي هذا المبنى إلى مدينة مونتريال، ومن يومها ظل يُستخدم في الأنشطة السياحية والترفيهية المختلفة على مدار عدة سنوات، حتى تعرض في العشرين من مايو العام 1976 لحريق هائل، أسفر عن تحوّل ألواح الإكريليك إلى فقاعات، ولم يبق سوى أنابيب الصلب من الخارج، الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى إغلاق المبنى، وظل مغلقاً لمدة 14 عاماً، حتى اشترته الهيئة المسؤولة عن البيئة في كندا مقابل 17.5 مليون دولار، وقررت إعادة تجديده وترميمه بهدف تحويله إلى متحف بيئي يستكشف النظم البيئية المائية في مناطق البحيرات الكبرى على نهر سانت لورانس.

6 طوابق وبحيرة وحديقة

تتألف قبة المتحف حالياً من ستة طوابق، وتضم بداخلها بحيرة وحديقة كبيرة تحتوي على أنواع عدة من الحيوانات والنباتات النادرة، بالإضافة إلى بعض القاعات التي تقدم عروضاً للسياح، أبرزها العروض المخصصة للأطفال، فضلاً عن مبنى ملحق بالمتحف مخصص لأبحاث الطاقة الشمسية.

كما يُستخدم المتحف بهدف خلق الوعي لتغيّر المناخ البيئي، حيث يقدم العديد من العروض التي تهدف إلى تعزيز أهمية الموارد المائية والبيئية، فضلاً عن المعارض التفاعلية والأنشطة الموجهة والبرامج التعليمية المناسبة لجميع أفراد العائلة.