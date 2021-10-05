منصور بن زايد: الإمارات تدعم الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا

منصور بن زايد يستقبل وزيرة خارجية ليبيا

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم في قصر الوطن، معالي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا والوفد المرافق لها. ورحب سموه بمعالي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين الإمارات وليبيا وسبل تطويرها، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية والإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وشدّد سموه على دعم دولة الإمارات الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام والرفاه في كافة مناطق ليبيا، كما أكد دعم دولة الإمارات لمبادرة الحكومة الليبية بشأن «استقرار ليبيا». حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة. وكانت معالي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا قد وصلت البلاد اليوم، وكان في استقبال معاليها، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليبيا الشقيقة.

المصدر: وام