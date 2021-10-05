توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 13:15 والمد الثاني عند 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:55 الثاني عند الساعة 07:21.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 09:20 والمد الثاني عند 22:00 والجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:52. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 39 29 80 25دبي 38 28 80 30الشارقة 38 26 75 25عجمان 37 28 75 30أم القيوين 37 25 75 25رأس الخيمة 39 24 80 20الفجيرة 34 26 80 30العين 38 25 75 20ليوا 39 28 80 20الرويس 36 28 85 35السلع 36 27 85 30دلما 36 29 80 30طنب الكبرى 37 30 80 35طنب الصغرى 37 30 80 35أبو موسى 36 30 80 35.