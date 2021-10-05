نالت «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي اعتماد «ممارسات التوزيع الجيد» للمنتجات الدوائية لتصبح بذلك أول مؤسسة إماراتية ومن بين عدد قليل من المؤسسات في المنطقة التي تحظى بمثل هذا الاعتماد الرفيع في خطوة تعكس التزامها بمواصلة العمل لترسيخ ريادتها العالمية في مجال مناولة وتخزين المنتجات الدوائية واللقاحات ضمن درجات حرارة متنوعة.
وحصدت مجموعة موانئ أبوظبي هذا الاعتماد من شركة «بيروفيريتاس» وهي مؤسسة دولية مرموقة متخصصة في الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات بفضل مرافق التخزين المبرد وفائق البرودة للمنتجات الدوائية التابعة لها في مدينة خليفة الصناعية والخدمات اللوجستية الأخرى المساندة التي تقدمها إضافة إلى توافق هذه المرافق المتطورة مع أرقى المعايير والإرشادات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.
ويتم منح اعتماد «ممارسات التوزيع الجيد» للمؤسسات التي تلتزم بالإجراءات والتدابير كافة والكفيلة بالمحافظة على جودة المنتجات وتقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأدوية على امتداد سلسلة التوريد ابتداءً من مرافق التخزين المبرد وغير المبرد وصولا إلى عمليات التوزيع ما يضمن حصول المتعاملين على منتجات دوائية تتميز بأعلى درجات الجودة والفعالية.
شملت إجراءات التدقيق الخاصة بهذا الاعتماد تقييم قدرات خدمات الرعاية الصحية في «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» وفقاً لأعلى معايير إدارة الجودة وأكثرها صرامةً والتي غطّت مختلف العمليات ضمن أنشطتها اللوجستية المتنوعة.
وسلطت هذه الإجراءات الضوء على نجاح مجموعة موانئ أبوظبي في الحفاظ على جودة المنتجات الدوائية واللقاحات والمواد الاستهلاكية ومستحضرات التجميل ومستلزمات المستشفيات والمعدات والأجهزة الطبية وفقاً لمعايير التخزين في مرافقها وعلى امتداد مراحل سلسلة التوريد والتوزيع.
وضمت الجوانب التي تم تقييمها في أداء المؤسسات المرشحة لنيل الاعتماد العديد من العمليات من بينها قدرات الاستيراد والتخزين والنقل والتوصيل في المرحلة النهائية، بالإضافة إلى عمليات التوثيق وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وحلول النقل والتعبئة والتغليف والمرافق والمعدات إلى جانب جهود التطوير المهني للأفراد.
وأخذت شركة «بيروفيريتاس» خلال عملية التقييم بعين الاعتبار أيضاً الجهود التي بذلتها «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» لدعم قطاع الرعاية الصحية وضمان مواصلة تطوير عملياته بما فيها آليات التحكم وتدريب الموظفين لضمان التحسين المستمر لطريقة توصيل المنتج النهائي وتعزيز مستويات رضا المتعاملين.
وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، حرص المجموعة منذ تأسيسها على إرساء أسس ومعايير متميزة للأعمال بهدف ترسيخ مكانتها جهة رائدة عالمياً ضمن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وقال: «يشكل هذا التكريم محطة بارزة في مسيرتنا للارتقاء بخدماتنا إلى أفضل مستويات الجودة والكفاءة ما يمثل ركيزة أساسية لمساهمتنا في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في تحويل إمارة أبوظبي إلى أحد أهم مراكز الرعاية الصحية وعلوم الحياة في العالم.. ونفتخر بأن نكون أول مؤسسة إماراتية تحظى بهذا التقدير ومن بين مجموعة قليلة جداً من الشركات الحاصلة عليها في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «اتسمت مجموعة موانئ أبوظبي منذ تأسيسها بطموحها الكبير ولذلك فإن هذا النجاح لن يثنينا عن مواصلة العمل والتطور، بل يعتبر دافعاً لنا للاستمرار في تطوير خدماتنا اللوجستية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية وبناء المزيد من القدرات والإمكانات الفريدة في مجال مرافق التخزين المبردة وغير المبردة وكافة الخدمات المتعلقة بها لمواصلة دعم قطاع الرعاية الصحية سريع النمو في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.. كما نحرص دائماً على تسخير قدراتنا اللوجستية الفريدة في مجال الرعاية الصحية لدعم الجهود العالمية في مواجهة تداعيات جائحة/كوفيد-19/، الأمر الذي يظهر جلياً في مساهمتنا الفعالة كعضو مؤسس ل«ائتلاف الأمل» بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.
بدوره أشار روبرت ساتون رئيس القطاع اللوجستي - مجموعة موانئ أبوظبي إلى أن الحصول على هذا الاعتماد المرموق من مؤسسة عالمية مثل «بيروفيريتاس» التي تعد من أهم شركات التقييم والاعتماد في العالم يعتبر إنجازاً فريداً ضمن قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات اللوجستية الخاصة بسلسلة التوريد المبرد وغير المبرد للمنتجات الدوائية.
وقال: «يمثل هذا التقدير شهادة على التزام مجموعة موانئ أبوظبي وفرق عملها بالتميز في الأعمال وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين ويؤكد قدرتنا على خدمة المتعاملين وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية معاً، ما يمهد الطريق أمامنا وأمام شركائنا ومتعاملينا للحصول على مجموعة واسعة من الفرص على امتداد الأسواق العالمية».
وأضاف: «إن التكامل الفريد الذي توفره مجموعة موانئ أبوظبي عبر إتاحة فرص الاستفادة من مرافق التخزين المبرد وفائق البرودة في مدينة خليفة الصناعية، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة وخارجها، إلى جانب حلول وخدمات النقل المتخصصة والمتطورة التي توفرها شركة «ميكو»، يضمن لمتعاملينا المحافظة على أعلى مستويات جودة المنتجات الدوائية وفعاليتها وسلامتها عبر سلسلة التوريد وصولاً إلى مرحلة التوزيع النهائية.. كما يضيف هذا الاعتماد إلى المزايا التنافسية العديدة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي التي رسخت مكانتها كواحدة من أهم المؤسسات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم على حد سواء».