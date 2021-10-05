«تعليم»: 18 نوفمبر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية للامتحانات الفصلية في المدارس الحكومية والمداس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وذلك للعام الدراسي 2021-2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الأول للطلبة من الأول إلى الثاني عشر في 18 نوفمبر وتمتد لغاية 29 منه لمواد الفئة «أ» النظرية. فيما يؤدي الطلبة اختبارات الفئة «ب» العملية من 7 إلى 17 نوفمبر.

أما الامتحان التعويضي، فحددته «تعليم» من 5 إلى 9 ديسمبر لتبدأ بعدها إجازة الشتاء في 12 ديسمبر لغاية 30 منه. ويؤدي الامتحان التعويضي الطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي نتيجة عذر مبرر ومعتمد من المدرسة وموافق عليه من اللجان المختصة.

وفي الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في الثاني من يناير، تمتد الاختبارات الختامية من 8 إلى 17 مارس لمواد الفئة «أ»، ومن الأول إلى 7 مارس لمواد الفئة «ب». أما الامتحان التعويضي، فسيكون من 20 إلى 24 مارس، على أن تبدأ إجازة الربيع في 27 مارس لغاية 14 أبريل.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في 17 أبريل، وتنظم امتحانات نهاية الفصل من 14 إلى 23 يونيو لمواد الفئة «أ»، ومن الأول إلى التاسع من يونيو لمواد الفئة «ب»، والامتحان التعويضي من 26 إلى 30 يونيو. وتعقد امتحانات الإعادة من 10 إلى 14 يوليو، بعد تحليل نتائج الامتحانات وإصدار النتائج من 3 إلى 7 يوليو.