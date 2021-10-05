حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشريعة والقانون

دبي ( الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (36) لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء كُلّية الإمام مالك للشريعة والقانون برئاسة خالد جاسم بن كلبان، وعضوية كل من: جمال عبـدالرحمـن المدفــع، نائباً للرئيس، والدكتور أحمد عبدالعزيـز الحداد، وخالــد أحمــد الشيـخ مبارك، وعيـسى ناصر السركال، وأحمـد محمد بـن مسمار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكُلّية.ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.