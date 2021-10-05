محمد بن زايد: تحية تقدير إلى كل من تلقينا العلم على أيديهم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية تقدير إلى كل المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تحية تقدير إلى معلمينا وكل من تلقينا العلم على أيديهم ..يحملون أنبل رسالة، ويضيئون بالعلم والمعرفة طريقنا نحو المستقبل.. فلهم وللمعلمين في العالم الشكر بمناسبة يومهم العالمي".