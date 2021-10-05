ثعابين البحر على شواطئ السعديات غير ضارة ومسالمة ما لم يتم استفزازها

هالة الخياط (أبوظبي)

رصدت هيئة البيئة - أبوظبي وجود عدد من الثعابين البحرية على شواطئ السعديات في مدينة أبوظبي، مؤكدة أن وجودها على الشواطئ ظاهرة طبيعية خلال هذه الفترة من العام.

ودعت هيئة البيئة - أبوظبي الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر من الثعابين البحرية حول الشواطئ، مبينة أن الثعابين قد تبدو ميتة، ولكن في كثير من الأحيان، تكون ضعيفة وبطيئة الحركة.

وبينت الهيئة لـ «الاتحاد» أنه مع اقتراب فصل الشتاء والتغير في درجة الحرارة، سيصبح أكثر شيوعاً رؤيتها على الشواطئ وخاصة شواطئ السعديات وكورنيش أبوظبي، حيث تقترب الثعابين البحرية للمياه الضحلة والشواطئ لتتغذى وتتكاثر.

وبحسب الهيئة فإن مياه إمارة أبوظبي تعتبر موطنا للثعابين البحرية والمعروفة محلياً بــ"بوجنَي"، وتحتضن أبوظبي 3 فصائل من الثعابين البحرية.

وتشير إلى أنه على الرغم من كون الثعابين البحرية من الفصائل السامة، فمن النادر ان تقوم بالمهاجمة وعض البشر، ومن الأندر أن تقوم بإطلاق سمومها وخاصة في حال تم استفزازها.

وتفيد الهيئة أنه في حال تم التعرض للعض من قبل الثعبان البحري يوجب نقل المصاب إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن.

وبينت أنه على الرغم من كونها من الفصائل السمية، إلا أن هناك عددًا قليلاً من حالات الوفيات أنحاء العالم من عضتا، وذلك لأن ثعابين البحر نادرًا ما تعض البشر، ومن الأندر بالنسبة لها أن تطلق سمومها بعد العضة.

وتنصح الهيئة حال رؤية ثعبان بحر على الشاطئ

1- تفادي لمس الثعبان أو الإمساك به.

2- حافظ على مسافة آمنة من الثعبان.

3- إبلاغ إدارة الموقع أو الاتصال على رقم حكومة أبوظبي.

4- شارك موقعك والصور الخاصة بك إذا كانت متوفرة.