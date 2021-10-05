"إكسبو 2020" يستضيف عرض "أصوات الطبيعة"

احتضن مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي عرضا موسيقيا مذهلا بعنوان "أصوات الطبيعة" ضمن فعاليات أسبوع "المناخ والتنوع البيولوجي". و تم تحضير العرض وإنتاجه حصريا لفعاليات الحدث الدولي بالتعاون مع الملحن الحائز على جائزة جرامي "ستيف سيدويل". وتميز العرض الدرامي بأعمال كورالية متنوعة تؤديها جوقة مكونة من 40 صوتا مدمجة مع جوقة المؤثرات الصوتية "أصوات العصافير والمطر والرياح والأمواج والينابيع الجبلية والبراكين المنفجرة" كذلك رافق العرض موسيقى تصويرية وعروضا بصرية من خلال لقطات فيديو لمناظر طبيعية خلابة ملهمة.

واستعرض عرض "أصوات الطبيعة" قصة الطبيعة في ثلاث مراحل بدءاً بجمالها ونباتاتها وحيواناتها انتقالا إلى غضبها جراء تدمير الإنسان لها وصولا إلى الجهود المشجعة التي يبذلها الإنسان للتغلب على الأضرار الحاصلة. وتجدر الإشارة إلى أن الملحن "ستيف سيدويل" شارك في العديد من البرامج التلفزيونية والحملات الإعلانية والأفلام من خلال مؤلفاته الموسيقية المميزة والمبتكرة.