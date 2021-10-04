عمار النعيمي يزيح الستار عن لوحة تصنيف النجوم لمراكز الشرطة

عجمان (وام)

هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المسؤولين في القيادة العامة لشرطة عجمان وموظفي مراكز الشرطة الشاملة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الدولة وهي مركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة المدينة الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز وفرق العمل التي عملت من أجل تطوير الخدمات وتسهيلها لإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمركز شرطة المدينة الشامل حيث كان في مقدمة مستقبليه اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ومدراء المراكز وكبار ضباط الشرطة في إمارة عجمان.

وأزاح سموه خلال الزيارة الستار عن اللوحة فئة الخمس نجوم التي حصل عليها المركز ومن ثم تفقد ومرافقوه أقسام المركز المختلفة واستمع إلى شرح وافٍ حول الخدمات والتسهيلات المتميزة التي تقدم للمتعاملين وسرعة الاستجابة وإنهاء المعاملات بسرعة واقتدار.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في استتباب الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الدولة كافة في ظل استراتيجية الوزارة التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.. معرباً عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية لمواكبة الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة والتقدم التكنولوجي والمعلومات في العالم حيث استطاعت أن تواكب المستجدات الداخلية والخارجية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي يتابع ميدانياً كل تفاصيل العمل اليومي ويبذل كل جهده للارتقاء بأداء العمل الشرطي من خلال توفير معينات العمل على أحدث مستوى وتأهيل الكوادر العاملة في مختلف أجهزة الداخلية وتهيئة الظروف المناسبة للقيام بدورهم الوطني على أكمل وجه. وقام ولي عهد عجمان بجولة في مركز شرطة المدينة الذي يضم 140 موظفاً منهم 36 موظف خدمة متعاملين يقدمون الخدمات عبر 10 كاونترات خدمة، ويقدم 8 خدمات رئيسية ذات أولوية لينجز بنجاح أكثر من 25 ألف معاملة خلال العام الحالي بزمن تقديم خدمة بلغ 5.54 دقيقة وزمن انتظار 2.12 دقائق بنسبة تحول ذكي وصلت إلى 68% لتبلغ نسبة سعادة المتعاملين في المركز 98%. ومن جانبه دشن اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية لوحة تصنيف خمس نجوم في مركز شرطة النعيمية الشامل، واطلع على إنجازات المركز التي أهلته للحصول على هذا التصنيف ويضم المركز 94 موظفاً منهم 10 موظفي خدمة متعاملين يقدمون 14 خدمة عبر 10 كاونترات خدمة لينجز بنجاح أكثر من 9000 معاملة خلال العام الحالي بزمن تقديم خدمة بلغ 3:24 دقيقة وزمن انتظار 1.42 دقيقة. كما تم تدشين لوحة تصنيف خمس نجوم في مركز شرطة الحميدية الشامل بعد أن وصلت نسبة سعادة المتعاملين في المركز إلى 85% بجهود 160 موظفاً منهم 31 موظفي خدمة متعاملين ويقدم 8 خدمات عبر 10 كاونترات خدمة لينجز بنجاح أكثر من 8500 معاملة خلال العام الحالي. وهنأ اللواء الركن خليفة حارب الخييلي العاملين بالمركز على هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة جهودهم في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في إسعاد المتعاملين.

الارتقاء بخدمات المتعاملين

توجه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بأسمى آيات الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على اهتمام سموه ومتابعته للجهود المبذولة على مستوى القيادات العامة للشرطة وإدارات وزارة الداخلية في الارتقاء بخدمات المتعاملين وسعيها الحثيث لبلوغ أفضل المعايير التي حددها برنامج الإمارات للأداء الحكومي المتميز والوصول بخدماتها إلى فئة السبع نجوم تلبية لطموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.