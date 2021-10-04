محمد بن زايد: نراهن دائماً على الكفاءات

أبوظبي (وام)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تراهن دائماً على الكفاءات والنوع لا الكم، وإن أبناءنا من خلال تميزهم، يشرفون أهلهم وبلدهم، ويعززون مكانتها ويفرحوننا. جاء ذلك في تهنئة سموه لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، بمناسبة حصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة» لعام 2021 من مؤسسة «إنرجي إنتيليجنس» العالمية.

وقال سموه: «نبارك لسلطان الجابر، ونتمنى له مزيداً من التميز في عمله والتوفيق في خدمة وطنه». وأشار سموه إلى أن مثل هذه الجوائز وغيرها ستكون حافزاً لكل إماراتي اليوم لكي ينافس عليها، وهي أيضاً رسالة لبذل مزيد من العمل لتحقيق التفوق والإنجازات.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هي الجائزة وهي مصدر فخر وعز وشرف، وإنه وزملاءه يعتزون بها. وأضاف أن هذه الإنجازات والنتائج الطيبة والتميز، إن كان في محافل إقليمية أو دولية، ما كان ليتحقق لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وتوجيهاته ودعمه ومتابعته المتواصل واهتمامه بكل التفاصيل. وقال: «نحن أبناء هذا البلد.. والشيخ زايد، طيب الله ثراه، أسس لنا دولة ليس لها مثيل، دولة فريدة من نوعها في كل النواحي وفي كل المجالات، فقد أسس لنا قطاع تعليم وغرس فينا حب الوطن والولاء والانتماء وقيماً ومبادئ وثوابت وطنية». وعاهد الجابر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات، وقال: «نحن رهن الإشارة وفي خدمتكم، ونيابة عن كل زملائي في كل مكان أعمل فيه نحن تحت أمرك وفي خدمة البلاد وأهلها، وفي خدمة القيادة، وإن شاء الله ما ترون منا إلا أفضل نتائج وأعلى إنجاز، وكل التميز في كل المحافل بإذن الله». وأكد الجابر أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسام له ولكل زملائه في كل مكان، واعداً سموه بمواصلة تحقيق أكبر الإنجازات.