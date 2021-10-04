حمدان بن زايد: سلطان الجابر شخصية قيادية طموحة آمنت بالتطوير المستمر

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفريق العمل، بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، شخصية قيادية طموحة آمنت بالتطوير المستمر، وأسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجال الطاقة على مستوى العالم وتعزيز قدراتها التنافسية.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «نبارك للدكتور سلطان الجابر وفريق العمل بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتلجينس»، شخصية قيادية طموحة آمنت بالتطوير المستمر، وأسهم في ترسيخ مكانة الدولة في مجال الطاقة على مستوى العالم وتعزيز قدراتها التنافسية».