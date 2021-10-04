هزاع بن زايد: لا شيء يقف بوجه العزيمة

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عزيمة وإرادة ومجهودات شابين من أصحاب الهمم هما سعيد الظاهري وسعيد البلوشي اللذان أسسا شركة لصنع الأطراف الاصطناعية والأدوات المساعدة لأصحاب الهمم.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن أسوأ ما يمكن فعله الانتظار، وأن الشباب المفعم بالإيجابية والأمل لا ينتظر الفرص ولكنه يصنعها.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: ««أسوأ ما يمكن أن تفعله هو أن تنتظر» والشباب الطموح المفعم بالإيجابية والأمل لا ينتظر الفرص بل يصنعها.. سعيد الظاهري وسعيد البلوشي أسسا شركة لصنع الأطراف الاصطناعية والأدوات المساعدة لأصحاب الهمم، ليكونا جزءاً من التنمية الاقتصادية ويثبتا أن لا شيء يقف بوجه العزيمة والإرادة».